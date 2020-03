El Castellón B regresa a la zona de 'play-off' y el Alqueries cae al descenso

El Castellón B regresa a la zona de promoción de ascenso a Tercera División tras golear al Alqueries en Castalia y deja fuera al Vall de Uxó, que no logró pasar del empate en Altura ante el Soneja. Por su parte, en la zona baja el Almenara sale de los puestos de descenso al vencer al Albuixech y relega al descenso al propio Alqueries.

La 25ª jornada en el Grupo I de Preferente se saldó con cuatro victorias locales y dos visitantes, en ella solo tres equipos se quedaron sin ver portería, L’Alcora, Soneja y UDE. El líder no falló, el Benicarló se mantiene en lo más alto de la tabla al imponerse al Cabanes (3-1) con dos goles de penalti, obra de Guillem y Zurita, y Elián, para hacer estéril el tanto de Bellés para los cabanyuts.

La goleada de la jornada la protagonizó el Castellón B, que se impuso con contundencia al Alqueries (5-1) merced a los goles de Aarón, Temur, Bilal, por partido doble, y Montoliu, mientras que Arizo hizo la diana del honor arlequinada cuando ya campeaba el 4-0 en el marcador. Tras el filial albinegro cierra los puestos de promoción de ascenso el Burriana, tercero en la tabla después de sumar un punto en Alcalà (2-2). El cuadro de Sergio Catalá se avanzó en dos ocasiones, con dianas de Pineda y Tayo, pero en otras tantas igualaron los celestes con tantos de Juan López y Calatayud. Los xivertenses se quedan a seis puntos del ‘play-off’.

El resto de conjuntos de la zona alta no pudieron pasar del empate. En el partido de la jornada Soneja y Vall de Uxó firmaron tablas sin goles, algo que les hace perder su condición de equipo de promoción a los valleros. Tampoco pudo vencer en el Almazora en el campo del Nules, los blanquinegros se avanzaron con una diana de Sati pero Stancu igualó para un Nules al que el punto no le saca de pobre, los rojillos tienen la permanencia a nueve puntos.

El duelo de la zona media, disputado en La Serratella, se lo llevó el San Pedro, los graueros remontaron la diana de Gerard Hernando para el Onda con dianas de Raúl Ahíbar y Nahum Mingol. Por su parte, L’Alcora no cedió una derrota en su campo, El Saltador, ante un Puzol que no quiere perder comba con los puestos de promoción de ascenso. En la zona baja el Almenara no falló ante el Albuixech y consiguió una victoria muy importante que le permite salir de los puestos de descenso, a los que cae el Alqueries. Los gualdinegros superaron al cuadro valencianos con dianas de Manolo Martínez y de David Megina.

MARCADORES DE LA 25ª JORNADA EN EL GRUPO I DE PREFERENTE

CD L’Alcora 0-2 UD Puzol

CF Nules 1-1 CD Almazora

CF Huracán 4-1 Manises CF

CD Castellón B 5-1 Alqueries CF

CD Onda 1-2 CF San Pedro

Almenara Atlètic 2-1 CF Albuixech

CF Alcalà 2-2 CD Burriana

CD Benicarló 3-1 CD Cabanes

CD Soneja 0-0 UD Vall de Uxó