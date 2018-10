El Castellón busca poner fin, de una vez por todas, a su espera infinita

La espera eterna algún día tiene que llegar a su fin. Cada vez está más cerca, por el crecimiento del Castellón y porque no hay mal que mil jornadas dure, aunque con ocho ya basta. El albinegrismo, hecho a prueba de un infinito aguante, acudirá esta tarde (17.00 horas) a Castalia, en un atractivo duelo frente al Valencia Mestalla con tintes de derbi, confiando en que de hoy no pase. Y, de paso, celebrar un año entero sin que ningún rival se haya marchado sin más de un punto.

A estas alturas, ya habrán leído o escuchado algo sobre los históricos resultados que está obteniendo el Castellón. Históricos porque hacía mucho tiempo que no los conseguía, todos ellos basados en el empacho de X, de empatitis aguda, un bucle del que solo se sale ganando. De una vez por todas, porque manda narices que tras siete años en Tercera, noviembre ya asoma y aquí nadie celebre un triunfo desde el día del ascenso (excepción, claro está, de la clasificación copera frente al Conquense, diluida por el final abrupto en esta competición a manos del Calahorra).

Punto y aparte. Ganar o ganar, no queda otra. No se trata de una final o de dirimir una clasificación a otra ronda, pero ya huele a cuerno quemado. Para el Castellón, la rutina tiene que ser ganar, no empatar, que es lo único que conoce Gutiérrez desde que le dieran las riendas del equipo.

CON REGALÓN Y GÁLVEZ // No hubo sorpresa (en este caso, desagradable) y Guti certificó la recuperación de Regalón y Gálvez incluyéndolos en la convocatoria. El primero apunta a tomar el testigo de Satrústegui (expulsado siete días atrás) en el eje de la zaga, mientras que su paisano podría tener un regreso más gradual al equipo, entre otras cosas porque el técnico de Catarroja medita prescindir de uno de los tres mediocentros titulares en Buñol para introducir a un hombre de más mordiente (José Carlos, reubicando a Hicham o, menos verosímil, apostarlo todo al doble 9 con Máyor y Cubillas).

El otro cambio obligado será Oliinyk por Rubén García (el ayer cumpleañero y blanco de las bromas de sus compañeros, que el buen rollo nunca está de más), damnificado por el arbitraje frente al Atlético Levante con la quinta amarilla de la temporada.