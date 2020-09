El Castellón inicia la segunda mitad con el reto de tumbar a la Ponferradina (1-1)

Minuto 46. Se reanuda el encuentro en Ponferrada. Los albinegros, en busca de los tres puntos.

Minuto 45. Descanso en El Toralín. Buena primera mitad del Castellón que se adelantó con un gol de Juanto.

Minuto 30. El árbitro manda a los jugadores a la pusa para la hidratación.

Minuto 30. Se salva el Castellón. Gol anulado por el VAR a la Ponferradina tras fuera de juego milimétrico de Carlos.

Minuto 20. Error defensivo de Satrustegui en banda izquierda y lo aprovecha Iván para llegar hasta la cocina y asistir a Carlos. Vuelve la igualada.

Minuto 20. ¡Gol de la Ponferradina!

Minuto 15. Otra gran jugada del Marc Mateu por la banda izquierda que asiste a Juanto para que este regatee al portero y ponga por delante a los orelluts.

Minuto 15. ¡Goooooool del Castellón! ¡Gooooooool de Juanto!

Minuto 10. Muy bien plantado el equipo albinegro, que está neutralizando a la Ponferradina en su estadio.

Minuto 2. ¡Qué ocasión del Castellón! ¡La que ha tenido Juantoo! Internada por banda izquierda de Marc Mateu y falla en el remate el yeclano en el área pequeña...

Minuto 1. El Castellón ya busca su primera victoria de la temporada en campo de la Ponferradina.

Minuto 1. ¡Arrancaaaaa el partido y la temporada para el Castellón! El equipo 'orellut' ya ha vuelto al fútbol profesional!

LA PREVIA. El Castellón abre el telón de La LigaSmart Bank 2020/21 en El Toralín ante la Ponferradina (16.00 horas). Los pupilos de Óscar Cano regresan a la categoría de plata del fútbol español y lo hacen con nueve futbolistas de los que lograron el ascenso en el once titular. De esta manera, el técnico granadino ha querido homenajear a los héroes del retorno al fútbol español y ha apostado por una alineación muy reconocible en el pasado curso, más las incorporaciones del extremo Marc Mateu (ex del Numancia) y el centrocampista Josep Señé (ex del Mallorca).

La alineación completa del Castellón es la siguiente: