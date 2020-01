El Castellón busca recuperar su mejor versión ante el Mestalla

T oca sobreponerse después de haber perdido dos partidos consecutivos. Hay que mirar hacia delante y volver a ser ese equipo sólido al que a los rivales les costaba Dios y ayuda meter un gol, o saber cómo jugarle. El final de diciembre y el arranque de enero no han sido excesivamente favorables para los intereses del Castellón, que ha perdido cuatro de los seis últimos encuentros. Por detrás, los rivales no aflojan. Ganan y están pisando los talones al conjunto entrenado por Óscar Cano. El adversario de esta tarde es un Valencia Mestalla que está mirando por el retrovisor a los pocos equipos que le quedan por detrás, ya que el descenso lo tiene a dos puntos. Tradicionalmente, ganar al filial valencianista no ha sido tarea fácil. Es cierto que durante los últimos años no se han enfrentado muchas veces, pero, como el que no quiere la cosa, la última victoria ante los che se remonta al 31 de agosto del 2003, cuando los albinegros se impusieron por 0-3, en un duelo en Segunda División B.

Ha llovido mucho desde ese último triunfo de los castellonenses frente al conjunto de la capital del Turia. Fue la temporada 2003/04 con José Luis Oltra de entrenador. En la primera jornada del campeonato, 0-3 para los orelluts, gracias a los goles marcados por Juanjo Martínez, Rodri Gimeno y Eloy Jiménez. Y la última visita de la temporada pasada concluyó con derrota (1-0), con el gol anotado por Lolo Pla (minuto 61). Así, una victoria esta tarde en el campo Antonio Puchades le vendría de perlas al conjunto castellonense para recuperar la confianza perdida por las derrotas.

Y precisamente sin ningún tipo de confianza afrontará el Castellón este partido contra el filial del Valencia, ya que las últimas salidas se han saldado con varios chascos y son tres desplazamientos consecutivos perdiendo, más un empate en el campo del Orihuela (1-1). Luego llegaron los pinchazos ante el Barcelona B (2-1), Ebro (2-1) y Lleida Esportiu (1-0). De ser el mejor visitante a ser el cuarto mejor equipo lejos de casa, que tampoco está nada mal.

Ausencias y regresos / Para esta cita el conjunto de la capital de la Plana tendrá las bajas seguras del sancionado Eneko Satrústegui, expulsado ante el Sabadell, y las de los lesionados Paco Regalón y Marc Castells. El técnico Óscar Cano podrá contar con Josep Calavera una vez cumplido el partido de sanción. No se descarta la reaparición del central Héctor Verdés y la titularidad del delantero Juanto Ortuño haciendo pareja con César Díaz, ya que el pasado domingo no fue titular debido a que estaba aquejado de un proceso de gastroenteritis y no estaba para jugar los 90 minutos.

El Valencia Mestalla que dirige Chema Sanz, que empató en sus dos últimos partidos en casa, recupera a dos importantes futbolistas tras cumplir sus sanciones. Son los casos del central reconvertido a lateral Javi Jiménez y el delantero Jordi Sánchez. Podría estar recuperado para la causa Vicente Esquerdo si no va convocado con el primer equipo, ya que se perdió el último partido en Lleida por un proceso gripal.