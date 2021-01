El Castellón, en busca de revancha ante el Tenerife en Copa

Segundo partido consecutivo para el CD Castellón ante el CD Tenerife en apenas tres días. En el mismo escenario, el Estadio Castalia, pero en una competición diferente a LaLiga como es la Copa del Rey y con un once completamente diferente. Ya avisó Óscar Cano de que planteaba, como mínimo, cinco o seis cambios en su alineación inicial para afrontar esta eliminatoria de la segunda ronda copera, por lo que volverán a ser los habituales suplentes los que tengan que dar la cara ante el cuadro tinerfeño como ya sucedió en la eliminatoria ante el CD San Fernando.

El objetivo de los albinegros es claro: resarcirse de la derrota del pasado domingo (0-1) y demostrar que sí eran capaces de derrotar al conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis. Y lo hará el Castellón con jugadores como Óscar Whalley, Lapeña, Muguruza, Carlos Delgado, Paolo Fernandes o Juanto, entre otros, quienes no están teniendo protagonismo en LaLiga.

No obstante, no será hasta horas antes del encuentro cuando Cano cierre su convocatoria ya que el equipo entrena por la mañana. Eso sí, podría repetir en la misma el canterano Aarón Romero y también podría entrar Jorge Fernández tras casi dos meses fuera del equipo por problemas musculares aunque no está al cien por ciento para ser titular.

Con un planteamiento similar afronta esta eliminatoria, a partido único, el Tenerife, que desplazó el pasado sábado hasta Castelló una expedición con 27 futbolistas y cuyo técnico podría tener en mente dar minutos también a los menos habituales a tenor de que los isleños se están jugando mucho en LaLiga al igual que los de la capital de la Plana.





Con 150 abonados

Será el primer encuentro de la pandemia en el que habrá público en la grada del feudo albinegro. Y es que, siguiendo las medidas sanitarias correspondientes y respetando los aforos permitidos en las competiciones deportivas en la Comunitat Valenciana, 150 socios del Castellón presenciarán el partido de esta tarde al ser agraciados en el sorteo realizado por el club entre los abonados previamente inscritos. Todos ellos se ubicarán en la zona de Preferencia Alta, con la separación correspondiente entre asientos, y a buen seguro se harán sentir. Cabe recordar que el último encuentro con público en Castalia se disputó el 8 de marzo del 2020 contra el Prat.