El Castellón busca la revancha ante el Tenerife con una revolución en el once

LA PREVIA. No llega en el mejor momento, ni tampoco jugarán los mismos futbolistas que habitualmente compiten en LaLiga (Óscar Cano ha apostado por un once con 11 cambios respecto al del último partido) pero el encuentro de la Copa del Rey que este miércoles enfrenta al CD Castellón contra el CD Tenerife en el Estadio Castalia (20.00 horas) ha de servir al cuadro albinegro para ganar confianza de cara a la particular cuesta de enero que le ha deparado este mes el calendario al cuadro de la capital de la Plana.

Pasar de ronda ha de ser un aliciente para la plantilla albinegra y una buena ocasión para los suplentes para demostrarle al técnico granadino que pueden aportar al equipo en este segundo y decisivo tramo de la temporada 2020/21, en la que el Castellón se jugará su continuidad en el fútbol profesional.

Además, la motivación de poder reencontrarse con su afición (150 orelluts) debe servir a los futbolistas albinegros para luchar por la victoria. No en vano, Óscar Cano ha alineado a 11 futbolistas que no jugaron de inicio ante el mismo rival hace tres días en Castalia. El granadino ha presentado cambios en todas las líneas y el once completo es el siguiente:

Por su parte, el Tenerife también presenta cambios respecto al choque de liga: