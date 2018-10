El Castellón-Cornellà, sin excusas ni coartadas: solo vale la victoria

Sin excusas ni coartadas. El Castellón afronta esta tarde (19.00 horas) la séptima jornada todavía por celebrar una victoria en su regreso, después de siete años de ausencia, a Segunda B. Da igual las bajas, el cambio de entrenador o incluso el rival, en este caso un Cornellà sin nombre pero sí con nombres (el mediático Manucho, el vilafamesino Carlos Esteve...), el siguiente en desfilar por Castalia que, dicho sea de paso, está cerca de cumplir un año entero sin ver perder al equipo.

Anda el Castellón buscándose a sí mismo. Y la afición, respuestas a cómo un equipo hecho para subir, todavía no ha ganado (en Liga), después del empate y gracias frente al Ebro en el debut del nuevo técnico y de celebrar el punto en Pinilla --donde pese a no encajar ningún gol, estuvo más cerca de perder que de ganar--, ofrece una fiabilidad tan pobre. Pero, lo dicho, ganar, ganar o ganar; la situación no es alarmante, pero sí preocupante. Muy preocupante.

Ese punto de inflexión del duelo en Teruel, ese partido al que agarrarse, ese Castellón a partir del cual tiene que crecer y crecer hasta ser un buen equipo (algo que Gutiérrez, entre rueda de prensa y rueda de prensa, va deslizando sobre el déficit que arrastra), es, ahora, la tabla de salvación a la que se aferra el albinegrismo, al que los futbolistas le han pedido el enésimo favor: que animen, que estén con ellos durante el encuentro y después... pues el resultado dirá.

EL SOMBRÍO PRECEDENTE // Y los resultados, por ahora, dicen que han firmado uno de los peores arranques de la historia de un Castellón que, hasta la fecha, ha iniciado siete veces una temporada huérfano de triunfos en las seis primeras jornadas (la última, en la 1999/2000), con el dato premonitorio que bajó siempre... menos en una oportunidad.

Todavía sin Jesús López (no hay fecha de retorno a la vista aún para el regreso del portero) ni Oliinyk (podría volver dentro de ocho días, frente al Atlético Levante en Buñol), Guti se plantea entre la idea que puso en práctica en Teruel y la necesidad de dar un paso al frente, ofensivamente hablando, en la búsqueda de esa victoria liberadora y redentora que lo debe cambiar casi todo.

Seguramente, el entrenador de Catarroja encontrará la solución en el término medio. Pocos cambios, porque algo funciona medianamente bien, tampoco hace falta tocarle en exceso..., pero si no ganas, pues también estás obligados a ajustes y retoques.

¿UN PAR DE NOVEDADES? // Las dudas se centran en sí Verdú recupera la titularidad para dar más profundidad a la banda izquierda en detrimento de Delgado (con el gaditano, Satrústegui centraría su posición en la retaguardia), así como conocer el acompañante de Gálvez en el doble pivote. Un efecto colateral del planteamiento de Guti está en si apuesta otra vez con José Carlos, por lo que éste, Castells y Caballero pelearían por dos puestos. En resumidas cuentas, si acaso, un par de variaciones, no más.

Innegociable es ver a un equipo más agresivo, como ya mostró en Teruel, igualando la intensidad del rival. Actitud es lo mínimo que hay que pedir sobre todo para derrotar a un rival que, en esencia, tampoco es tan distinto del Ebro. El Cornellà es un equipo consolidado en la categoría, sin mucha historia ni apoyo detrás, pero con un puñado de futbolistas que para sí ya los querría el Castellón... entre otras cosas porque ahí está el ejemplo de Carlos Esteve, a quien ha perseguido en las últimas campañas y que, nuevamente, tendrá delante.