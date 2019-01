El Castellón empieza a sonreír... y sus rivales directos se deprimen

El Castellón sigue en descenso, sí, pero empieza a sonreír. El giro de 180 grados que arrancó con la salida de David Gutiérrez y la llegada de Óscar Cano, junto a la profunda remodelación de la plantilla y los alentadores resultados de la cuesta de enero (dos victorias en casa y tres empates a domicilio, a cada cual más valioso), han devuelto la confianza en la salvación, que queda ahora a un solo punto. De hecho, si gana este domingo (17.15 horas) en Castalia al Espanyol B, tiene un elevadísimo porcentaje de opciones de salir de la zona de descenso. Un optimismo, moderado todavía, que contrasta con los problemas de la mayoría de sus, a día de hoy, rivales directos en la lucha por la permanencia.

El que peor lo pasa es, sin duda, el Ontinyent, cuya preocupación ya no es solo si baja o no, sino que peligra. No obstante, da la sensación de que ha salvado un primer match-ball y, aunque muy debilitado, seguirá compitiendo.

El Castellón, además de reforzarse con Jairo Cárcaba y César Díaz, también ha debilitado a Conquense y Teruel. Ambos, otros dos equipos que volvieron a Segunda B el pasado verano, se han visto obligados a deshacerse de algunos de los mejores jugadores. El Badalona tiene en su contra su reciente cambio en el banquillo y no estar predestinado, sobre el papel, a estar tan abajo.

Para bien o para mal, no hay muchos filiales inmersos en la lucha para salvarse. El único, el del Valencia: aunque el Mestalla ha perdido a Uros Racic (Tenerife), Kang-In Lee (primer equipo)... tiene recursos como para reforzarse con gente importante.

¿JAVI ZARZO COMO GUINDA? // Esta medianoche acaba el plazo para nuevas altas y bajas. El Castellón perseguirá hasta el final esa oportunidad en forma de tres bés (bueno, bonito y barato), tras siete refuerzos (la última, la del central venezolano sub-23 Elián Guillén, se pondrá ya hoy a las órdenes de Cano), más el asentamiento en el primer equipo de Pablo Roig; y media docena de salidas. El regreso de Javi Zarzo (Ontinyent), con ficha sub-23, es una opción, aunque tiene más pretendientes.

Cara al domingo, Cano está a expensas de conocer los resultados de las pruebas médicas de Rubén Ramos y César Díaz, dudas junto a la de Kilian Morante.