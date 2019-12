El Castellón es líder en la tabla... y farolillo rojo en instalaciones

los números futbolísticos del CD Castellón no admiten ninguna discusión. Va primero de su grupo y solo ha perdido un partido, por no hablar de sus cerca de 14.000 abonados. Es líder en la clasificación y en respaldo social, pero ocupa el farolillo rojo en instalaciones. Este miércoles, sin ir más lejos, le volvió a tocar desplazarse y recorrer más de 100 kilómetros por la falta de unas propias (léase ciudad deportiva), así como la no disponibilidad, por unos y otros motivos, de otros campos más cercanos, ya sea en el término municipal o en localidades próximas a la capital de la Plana.

Óscar Cano y los suyos, como les tocó hacer alrededor de un mes, tuvieron que desplazarse unos 120 kilómetros (ida y vuelta) para empezar a preparar la visita del sábado al mediodía (horario atípico del todo) al campo Pedro Sancho de Zaragoza, el nuevo hogar, desde esta misma temporada, del CD Ebro. Los albinegros se ejercitaron en la Masia La Grava de la localidad valenciana de El Puig, un complejo de unos 23.000 metros cuadrados de superficie, con dos campos reglamentarios de fútbol de hierba natural y otro de césped artificial.

DE AQUÍ PARA ALLÁ

Al margen de Castalia, cuyo terreno de juego está en muy buenas condiciones y no se quiere estropear --fundamental, teniendo en cuenta el tipo de fútbol que el Castellón practica--, los albinegros, tanto en pretemporada como ya con la competición en curso, han trabajado igualmente en el Javier Marquina (cedido por el San Pedro) y el Bedija (los lesionados lo han utilizado en alguna ocasión), en el término municipal de Castelló; además de Marina d’Or (Orpesa) o Santa Anna (Catí). Hay que recordar que los orelluts iniciaron la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde disputaron además partidos este verano por las obras en las gradas de ambos fondos (fue la pretemporada más viajera, con dos amistosos en Teruel, tres en la provincia de Valencia y otro en Alcoi).



DE PRESTADO

Estamos hablando del endémico problema de carencia de instalaciones del Castellón, después de que perdiera los terrenos de la Ciudad Deportiva del Sequiol (embargada en 2012 por la Agencia Tributaria, al no cumplir Castellnou2005 con sus obligaciones hipotecarias), después de un uso forzoso y durante alrededor de un lustro, por su ubicación en un pequeño barranco en la línea que separa Castelló de Benicàssim. Con anterioridad, en 2008, después de un acuerdo entre Facsa y Ayuntamiento, con los terrenos del Bovalar de por medio, los albinegros se mudaron en 2008 a la Ciudad Deportiva Facsa, aunque también los efectos de la mala gestión de Castellnou2005 y los que le sucedieron, hasta la llegada de Vicente Montesinos, provocó la salida del Castellón de este complejo, sin que se haya llegado a un acuerdo posterior para volver a utilizarla.

En los años más recientes, el Castellón ha ido deambulando de un campo para otro, siempre de prestado: Parque Sindical o Gaetá Huguet en Castelló, además de L’Avenc en Vall d’Alba, el Club de Campo del Mediterráneo de la Coma (Borriol), el Municipal de la Pobla Tornesa y Benicàssim, La Serratella de Onda...