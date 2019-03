Castellón Escenario Deportivo se supera con siete citas este fin de semana

La Diputación de Castellón dinamizará los pueblos de la provincia durante este fin de semana con un amplio catálogo de hasta siete competiciones de distintas disciplinas y magnitudes que llenarán de visitantes y deportistas estos municipios con el consecuente beneficio económico para los pueblos. Así, a través de su programa Castellón Escenario Deportivo, el gobierno provincial impulsa estos días el Trofeo Víctor Cabedo de ciclismo, el ITF Benicarló y Trofeo de la Magdalena en tenis, el Trail de Borriol, la Marxa BTT Senglars Sant Joan de Moró, el Campeonato de España de Marcha en Orpesa y el 5K y 10K Grao de Castellón Costa Azahar.

El diputado provincial de Deportes, Luis Martínez, ha explicado que “precisamente este fin de semana vuelve a ser un buen ejemplo de cómo nuestra apuesta por el deporte, tanto popular como con competiciones más importantes, está ayudando a generar nuevas oportunidades económicas en los pueblos de la provincia. Estas competiciones por los pueblos son claro ejemplo del trabajo que estamos haciendo junto a los clubs para seguir llenando de deporte y de actividad la provincia a diario. Las más visibles son las competiciones más importantes, pero detrás de ellas hay muchas que conforman esta gran apuesta de la provincia de Castellón por el deporte de la que tan orgullosos estamos”.

En ese sentido, Martínez ha señalado que “a través de Castellón Escenario Deportivo estamos llenando con cerca de 400 competiciones al año prácticamente todo el calendario anual con un permanente goteo de visitantes que conocen las virtudes de nuestros pueblos y nuestra provincia como el mejor escenario del mediterráneo para la práctica deportiva”.

VII Trofeo Víctor Cabedo

Este fin de semana se llega a las dos últimas etapas del VII Trofeo Víctor Cabedo, en Vila-real mañana sábado y domingo, una prueba donde la provincia ha vuelto a mostrar que es un gran escenario para el ciclismo y que lo vive con gran pasión.

Los dos episodios finales tendrán como punto principal la ciudad de Vila-real; así la tercera etapa que se disputará el sábado (16.00 horas) será una contrareloj por equipos; mientras que la cuarta y última será la que decidirá los ganadores de este VII Trofeo Víctor Cabedo con el que como viene siendo habitual el XIII Memorial Joan Babtista Llorens, que además será la primera prueba puntuable para la Copa de España 2018.

ITF Benicarló y Trofeo de la Magdalena-CT Castellón

Durante el sábado tanto el ITF Benicarló como el Trofeo de la Magdalena conocerán a sus ganadores.

Estos dos torneos de tenis, que han aglutinado a las mejores raquetas de sus respectivas categorías han ofrecido un gran espectáculo deportivo a toda la provincia y seguro que las finales no defraudarán.

El tenis continuará en nuestra provincia el próximo lunes con el XIII ITF Junior GRIP2 Tennis Academy Benicarló que al igual que el de Vinarós es un torneo internacional de chicos y chicas sub-18 y se extenderá por toda la semana.

XXI Marxa a Peu per Borriol (Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord)

Hace bien poco la localidad de la Plana Alta celebró su maratón y ahora es el turno de su marcha, lo que demuestra que el trail está muy arraigado en esta localidad y en la provincia.

El domingo a partir de las 8.00 horas tendrán salida los participantes en la Marxa a Peu per Borriol, prueba dentro de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord, y la Marxa No Competitiva; siendo las pruebas deportivas el remate final a un intenso fin de semana lleno de actividades y reconocimientos a las personas que mantienen más vivo que nunca al trail en #CSEscenarioDeportivo.

BTT Sant Joan de Moró - Circuit BTT Muntanyes de Castelló

La Marxa BTT Senglars Sant Joan de Moró contará una vez más con dos recorridos: el más largo tendrá una distancia de 47km y 1350+, puntuable para el Circuit de BTT Muntanyes de Castelló y el recorrido corto, de 28km y 700+.

Con salida en el Edificio Polifuncional de Sant Juan de Moró más de 300 'bikers' lucharán por la victoria.

Campeonato de España de marcha

Este campeonato posiciona a la provincia como referente deportivo, y lo hace junto a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el Ayuntamiento de Oropesa del Mar y el Playas de Atletismo.

El campeonato tendrá lugar la mañana del domingo desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas con una competición que abarca las categorías entre sub-10 y máster. Serán más de 200 atletas los que participen en estas pruebas que decidirán los deportistas que representarán a España en el Campeonato de Europa en la modalidad de 20 kilómetros marcha.

5k y 10K Grao de Castellón Costa Azahar (Circuito de Asfalto 5k Diputación de Castellón)

Las carreras de asfalto se convierten este fin de semana en verdaderas muestras del deporte popular, así este domingo en el distrito marítimo del El Grao de Castellón serán más de 800 corredores los que participarán en el 5K y 10K Costa Azahar con el ánimo de bajar sus marcas.