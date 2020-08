El Castellón espera una masa salarial entre 4 y 4,5 millones

La comisión deportiva del Castellón trabaja sin descanso, aunque ahora desde el confinamiento, para la confección de la plantilla que afronte el regreso a Segunda División. El club no tiene la figura de un director deportivo al uso y se rige, como ha venido haciendo hasta la fecha, por el trabajo consensuado de un equipo en el que la opinión de Óscar Cano, con experiencia en el cargo de director deportivo, es la que tiene más peso en las decisiones, pero siempre contando con la aquiescencia de Dealbert, Galván, Jordi Bruixola, director general, y Carlos Montesinos, director general adjunto.

El Castellón todavía no conoce la masa salarial que fija LaLiga, pero estima que rondará los 4-4,5 millones de euros, puesto que el presupuesto del club se estima alrededor de los 7,5 o 8 millones de euros. En esa línea, la confección de la plantilla contará con la base de la recién concluida temporada, con la idea de no cometer el mayúsculo error del año del ascenso a Segunda B, en el que se desmanteló la plantilla y se estuvo a punto de descender a Tercera División. La llegada al fútbol profesional supone un estricto control financiero y no pasarse un euro de las cantidades marcadas por LaLiga para sueldo de los jugadores y amortización de contrataciones en el caso de que se produjeran compras de futbolistas, que no será el caso del CD Castellón.

Por ello, el club tendrá que ajustar muy bien los números para conseguir los refuerzos necesarios para consolidar al equipo en Segunda División A, una categoría en la que esta temporada los albinegros partirán en clara desventaja con clubs con presupuestos muy altos como el Espanyol, Mallorca o Leganés, al margen de clásicos de la categoría como el Sporting de Gijón, Real Oviedo, UD Las Palmas, Tenerife, Málaga o algunos de los que se descabalguen de la fase de ascenso a Primera.

Por ello, la comisión técnica tiene que hacer encaje de bolillos para equilibrar el plantel con jugadores de distintos perfiles.

Uno de los puestos donde el club tiene que realizar una mayor inversión es el ataque, posición en la que se busca un futbolista muy contrastado, pero en la que el técnico valora intentar recuperar a Raúl Alcaína, cedido esta temporada por el Levante y que ofrece un perfil que agrada a Óscar Cano para complementar las características de César Díaz, Juanto o el mismo David Cubillas, con quien se quiere seguir contando.