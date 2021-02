El Castellón evita una goleada ante un Mirandés muy superior (0-1)

La segunda vuelta de LaLiga encarna una batalla tanto en la zona alta como en la baja de la clasificación. Todos los equipos que pelean por uno u otro objetivo lo hacen con el cuchillo entre los dientes. Y ayer quedó evidenciado de nuevo que al CD Castellón le va a tocar sufrir hasta la última jornada. El equipo de Juan Carlos Garrido mejoró sus prestaciones en defensa, aguantó las embestidas del CD Mirandés como pudo, pero acabó cediendo ante un rival muy superior sobre el verde del Estadio Castalia.

Lo mejor que le pudo pasar al conjunto albinegro fue marcharse al descanso con el empate a cero inicial porque lo cierto es que, salvo los primeros quince minutos, el Mirandés fue claramente mejor. El equipo de José Aberto López logró desdibujar el esquema de Garrido superado el tanteo inicial entre ambos y, nada más cruzaba del centro del campo, había peligro asegurado.

Bien a través de Cristo, de Iván Martín o de Pablo Martínez, el conjunto burgalés ponía en demasiados aprietos a la defensa castellonense, que se defendía con todo y como buenamente podía, al tiempo que daba gracias por tener a Álvaro Campos bajo palos.

El portero valenciano fue el mejor jugador del Castellón en el primer tiempo y eso lo decía todo. Campos metió la manopla para despejar un primer lanzamiento de Cristo desde dentro del área, otro chut envenenado de Pablo Martínez y un tercero de Djouahra que, al rechace, Cristo mandó arriba después de que le pitaran fuera de juego.

Hasta ese momento no es que el Castellón no lo hubiera intentado. De hecho, tuvo sus opciones en jugadas a balón parado, como una falta provocada sobre Rubén Díez al borde del área del Mirandés que Marc Mateu mandó alto o un saque de esquina del extremo valenciano que pudo acabar en gol olímpico de no ser por la gran actuación del portero Lizoain. Incluso Cubillas se sacó de la chistera una jugada de pícaro y robó un balón dentro del área para plantarse solo ante el portero del cuadro burgalés y, cuando iba a chutar, Berrocal despejaba a córner. Pero no hubo manera.



Claro penalti a Iago

Entre medias, la jugada más polémica del primer tiempo y que pudo decantar la balanza a favor de los albinegros. Corría el minuto 21 y Iago Indias era derribado dentro del área justo cuando el balón le iba a llegar a sus pies. El colegiado, muy benévolo en todo momento, no señalaba nada y el VAR ratificaba su decisión ante la atónita mirada de los jugadores albinegros.

Esa jugada dejó algo trastocados a los locales y, prácticamente desde ese momento, el Mirandés se hizo dueño y señor del control del esférico y siguió creando peligro constante.

Cuando se llegó al descanso, el recién llegado Bodiger ya hacía rato que calentaba en la banda y el técnico valenciano pronto ejecutó su primera decisión ya que dejó en vestuarios a Arturo e hizo debutar al francés para dar músculo al equipo. Tampoco se esperó mucho para sentar a Marc Mateu, tocado, y Carles Salvador, dando entrada a César Díaz y Josep Señé, renovando todo el centro del campo y dando toda la responsabilidad al nuevo fichaje orellut.

El Castellón cambió de imagen y, en diez minutos, tuvo dos buenos cabezazos de Cubillas y César, y otro lanzamiento del manchego que detuvo Lizoain. Pero cuando parecía estar más cómodo el conjunto albinegro, un rechace envenenado de Iván Martín sorprendió a Álvaro Campos. Era el 0-1.

Luego, entre el marcador en contra y el resto de cambios (entraron Zlatanovic por Gus Ledes y Satrústegui por Moyano), el equipo castellonense quedó desdibujado y sin apenas capacidad de reacción, encajando una nueva derrota en Castalia que dificulta un poco más su situación.

- Ficha técnica:

0 - Castellón: Álvaro Campos; Moyano (Satrústegui, m. 73), Víctor, Iago Indias, Delgado; Carles Salvador (Señé, m.57), Gus Ledes (Zlatanovic, m.69), Arturo Molina (Bodiger, m.45), Marc Mateu (César Díaz, m.57), Rubén Díez y Cubillas.

1 - Mirandés: Raúl; Víctor, Jiménez, Pablo Trigueros, Berrocal; Meseguer, Javi Muñoz (Genaro, m.69); Iván Martín, Djouarha (Jirka, m.67), Pablo Martínez y Cristo (Simón Moreno, m.87).

Gol: 0-1, m.66: Iván Martín.

Árbitro: José Francisco Hernández Maeso (Comité de Extremadura). Amonestó a Simón Moreno, del Mirandés.

Incidencias: Partido jugado a puerta cerrada en el estadio municipal de Castalia.