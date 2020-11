El Castellón se juega algo más que tres puntos ante el Cartagena

Con todas las luces de emergencia encendidas. Así afrontará el CD Castellón el partido de esta tarde contra el Cartagena en el Estadio Castalia. Seis derrotas consecutivas pesan como una losa y, en plena crisis de resultados, toca ganar sí o sí. Es innegociable en esta ocasión porque el tiempo aprieta y no se quiere perder una nueva ocasión. No obstante, desde el club se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y, en principio, no habría ninguna decisión en caso de encajar una nueva derrota salvo que fuera tan estrepitosa como la del pasado fin de semana en Oviedo.



El revolcón sufrido siete días atrás en el Carlos Tartiere (4-0) es de los que se tarda en olvidar. Lo penoso no fue el resultado final, sino que fue la actitud que tuvo el equipo sobre el terreno de juego a raíz de encajar el 2-0 en el primer minuto de la segunda parte. El equipo desapareció, desapareció. Con los cambios mejoró un poco, pero en líneas generales esa derrota hizo mucho daño.



Por eso, el partido de esta tarde frente al Cartagena, otro rival recién ascendido la pasada temporada en el play-off exprés a la LaLiga SmartBank, es lo más parecido a una final. Y eso que quedan por delante treinta partidos todavía, pero no salir de esta espiral de malos resultados empieza a pesar demasiado en una plantilla con gran número de debutantes.



La semana se ha hecho larga y, por lo tanto, ha habido tiempo para digerir del 4-0, para recapacitar, hacer autocrítica y pensar que toca apretar los machos e ir a por todas, sea jugando fútbol de salón, de muchos quilates, o practicando juego directo, con poca transición. Lo importante ahora es ganar. Y los protagonistas que saldrán en el once titular sólo los sabe el entrenador.



Todo apunta a que habrá cambios. Después de un partido tan desastroso como el último jugador, requiere de dar la oportunidad a unos cuantos jugadores que han visto el desaguisado del último mes y medio (seis derrotas consecutivas) desde la barrera por apenas tener oportunidades.

Dos altas seguras / Para esta jornada el técnico Óscar Cano contará con dos altas. Podrá disponer de Marc Mateu y de Arturo Molina, una vez han cumplido sus respectivas sanciones por sendas expulsiones. Importante es recuperar al primero de ellos por el buen provecho que se saca a sus pases y a su poderío a balón parado. En el caso del segundo, muy joven y talentoso, es un centrocampista que podría tener mucho protagonismo a poco que se le dé la oportunidad. Carles Salvador seguirá de baja, mínimo dos semanas más.