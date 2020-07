El Castellón jugó de rojo a pesar de ser el local

Segunda equipación

El Castellón, pese a actuar como local en su condición de campeón de grupo, sorprendió al jugar con la segunda equipación, completamente de rojo, ya que los dos trajes de la Peña Deportiva predominaba el negro, como fue el que vistió en La Rosaleda (todo de negro).

Kako, fuera de la lista

Con posibilidades de ser titular, incluso, después de jugar bastantes minutos el sábado frente al Logroñés, Kako no entró en la convocatoria de 20 futbolistas contra la Peña Deportiva. El mediocentro cedido por el Numancia fue el único que no lo hizo. En cuanto al once, Íñigo Muñoz por Víctor García fue la única variación.

Los precedentes

El Castellón había hecho pleno en sus cuatro enfrentamientos oficiales ante la Peña Deportiva. Hace cuatro temporadas, en los ‘play-off’ a Segunda B (primera eliminatoria), triunfo en Castalia (1-0, Arturo Navarro) e Ibiza (0-1, Raúl Fabiani). Y en la temporada 1994/1995, en la primera ronda de la Copa del Rey, de nuevo 0-1 (José Luis Mateu) y un 3-1 en la vuelta (doblete albinegro de albinegros de Emilio Fenoll y otro tanto de José Antonio Córcoles).

El comunicado del Castellón

El club sorprendió ayer con una nota en la que, «en relación a la aparición de la compañía telefónica Orellut Mobile, el CD Castellón comunica que no tiene vinculación alguna con esta empresa ni con el producto que comercializa». «El club, en defensa de sus intereses y los de todos sus accionistas, emprenderá cuantas acciones legales sean necesarias para no permitir que se vulneren nuestras marcas, generando confusión entre nuestros aficionados», añadía.

Cubillas, ‘padrino’

David Cubillas dirigirá las jornadas deportivas del campus que lleva su nombre. Estarán abiertas a jugadores y jugadoras nacidos de 2007 al 2015 (inclusive), en horario de mañana, después de finalizar la temporada. Los más jóvenes tendrán una buena alternativa para ocupar sus días de vacaciones haciendo deporte durante los días 31 de julio y 1 agosto.