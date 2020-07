El Castellón llega a los 10.000

El CD Castellón ya tiene 10.000 abonados. En apenas dos semanas, el club albinegro ha logrado que ayer por la tarde se alcanzara una cifra que lleva camino de lograr que la entidad albinegra se vea obligada a colgar el cartel de no hay billetes, que en sentido figurado sería lo mismo que no se pueden hacer mas socios. Si en la primera semana, el club logró superar el listón de los 6.000, la fiebre albinegra no solo ha continuado sino aumenta su ebullición a medida que se acerca la fecha del play off de ascenso a Segunda A del próximo 18 de julio en La Rosaleda de Málaga, cuando el CD Castellón se enfrentará al Logroñés para pelear el regreso al fútbol profesional.

El club anunciaba ayer a última hora de la tarde la cifra oficial de los 10.000 abonados y también que prorrogaba la campaña de renovación de abonos Ganas de ganar, que finalizaba ayer lunes, durante toda la semana hasta el 10 de julio. Hay que recordar que la promoción lanzada por el club albinegro estimaba el pago del abono en dos partes si el Castellón no lograba el ascenso, regalando una suscripción a la plataforma televisiva Footers, que ofrece los partidos de Segunda B en streaming. Y en el anhelado supuesto de que se consiguiera estar en Segunda A, el club regalaría el 50% del resto del abono.

ATENCIÓN // Por otra parte, estos días de prórroga de la oferta de renovación de abonos se ofrecerá atención al público de manera extraordinaria en el palco VIP de Castalia de 10.00 a 14.00 horas para solucionar aquellas incidencias que no haya sido posible solucionar de manera telemática, o bien para LOS abonados que no disponen de dispositivos móviles o ordenador con el que realizar sus renovaciones.