El Castellón logra tres puntos de oro ante el Albacete con poco fútbol y muchos goles (3-0)

El Castellón derrotó al Albacete con un gol de Marc Mateu desde el punto de penalti y dos zarpazos del delantero serbio Igor Zlatanovic, en los minutos 82 y 90, y sumó tres puntos que provisionalmente sacan a los castellonenses de las plazas de descenso a Segunda B, a expensas de los partidos previstos para hoy. Dicho así queda bonito, pero detrás de ese 3-0 se esconde un mal partido del conjunto albinegro. Sin duda alguna, lo mejor fue el resultado final, que es lo que realmente cuenta. Costó mucho doblegar a un atrevido colista.

Al menos se cumplió el principal objetivo que era ganar por encima de todo. Vistas las necesidades, lo realmente importante era asegurar los tres puntos y se consiguió. El Albacete durante muchos minutos estuvo más entero y con las ideas más claras, pero al equipo de Alejandro Menéndez le faltó colmillo en los metros finales. Perdonaron y lo pagaron caro. El 2-0 a falta de diez minutos dejó el envite visto para sentencia, con el remate final del tercer tanto del héroe de la tarde, Zlatanovic.



Valiente rival / Echó a rodar el balón y a los 24 segundos la escuadra manchega le dio el primer toque de atención al equipo de la capital de la Plana. Desde la frontal del área Álvaro Peña probó fortuna y su lanzamiento sacó astillas del palo derecho de Álvaro Campos. A los siete minutos llegó el segundo aviso de los albaceteños. El visitante Álvaro Jiménez obligó al arquero castellonense a emplearse a fondo y con la yema de los dedos rechazó a saque de esquina.

El Castellón empezó con medio atolondrado ante un Albacete animoso y valiente que empezó dándole toques de atención a un conjunto albinegro con dudas y con despistes atrás. Afortunadamente con el paso de los minutos el equipo de Óscar Cano se centró un poco más. Se acercó a la portería defendida por Tomeu Nadal y en el minuto 25 se encontró con un regalo de Gorosito.



Penalti y gol / El central argentino Nico Gorosito le pegó un manotazo al rostro a David Cubillas y el colegiado no se pensó dos veces y señaló el punto de penalti. Pese a las protestas, el árbitro extremeño siguió en sus trece y el máximo castigo lo lanzó el extremo zurdo Marc Mateu y, al igual que en el campo del Rayo Vallecano, envió el cuero al fondo de las mallas.

Un 1-0 que sólo reflejaba en el casillero la efectividad local. A nivel de juego, el Albacete jugó mejor, pero delante no tuvo fortuna. A los castellonenses les faltó mucha precisión, finura y recursos para saber contrarrestar al rival.

Se llegó al descanso con ventaja de los castellonenses por 1-0. Un gol y gracias. Lo mejor fue lo que reflejaba el luminoso del estadio Castalia. El equipo de Óscar Cano estuvo muy despistado y su rival, con muy poquito, le hizo mucho daño en el arranque. Los castellonenses no tuvieron pegada y atrás, pese a jugar con una línea de tres centrales, los problemas se acumulaban por momentos.



Sin cambios / La segunda parte dio inicio sin novedades en el Castellón El mismo once. El partido, entre dos equipos necesitados, fue de ínfima calidad por los unos y por los otros. Los castellonenses eran todo voluntad, un querer y no poder. Una tremenda cantidad de pérdidas de balón. Y jugando al filo de la navaja, porque en el 54 el Albacete protestó una embestida de Satrústegui a un delantero manchego dentro del área.

Era el minuto de buscar soluciones porque con las dudas de atrás, la carencia de ideas en el centro del campo y los escasos balones que le llegaban a los delanteros daba una sensación de que en cualquier momento podía caer el 1-1 en la portería del Castellón. Con todo ello, el primero en mover ficha fue el Albacete con la entrada del mediocentro Silvestre por Mvondo. Poco después le replicó Óscar Cano con la retirada de Cubillas y la salida del ariete Zlatanovic. Y ahí estuvo la clave.

El delantero serbio fue el autor de los dos goles de la tranquilidad en los minutos 82 y 90, para asegurar tres puntos de oro en un partido con muchos errores.