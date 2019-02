El Castellón, más necesitado que nunca, busca oxígeno en Cornellà

El Castellón, de regreso a la UVI después del traspié en Castalia contra el Teruel que le vuelve a dejar a cinco puntos de la permanencia y a tres del clavo ardiendo del play-out, comparece en Cornellà (18.00 horas, en directo por Footters) en busca de una victoria que le devuelva las constantes vitales, por mucho que las buenas vibraciones de hace un mes prácticamente han desaparecido, a medida que los triunfos han continuado sin llegar.

No es ni el mejor momento, ni el lugar, ni el escenario pero los albinegros ya no están para seleccionar dónde pueden y no pueden ir aumentando su pírrica cuenta de puntos (24 en 25 jornadas), todavía lejos, muy lejos de los 42 ó 43 que suelen requerirse para la salvación. Rey del empate de todo el fútbol nacional (junto al Real Unión, también en Segunda B), es un equipo que pierde poco pero que gana menos, obligado a vencer alrededor 6 ó 7 de los 13 encuentros que le quedan.

Los de Castalia están preparados para un encuentro con dos buenos simulacros anteriores. Los orelluts, en circunstancias similares, rascaron sendos empates tanto frente al Atlético Baleares como ante el Ebro. Dos encuentros en los que empezó mostrando las garras, se parapetó atrás y buscó la victoria en la recta final, aunque con timidez. Tal vez ya va siendo hora de arriesgar más, porque los 0-0 ya sirven de poco...

En esta ocasión, el Cornellà, como mallorquines y zaragozanos, se amparan en las peculiares condiciones del Nou Municipal para impulsarse hacia la parte alta de la clasificación. Ha sumado 24 de sus 36 puntos en casa, donde no cae desde el 14 de octubre. El Castellón, a domicilio, está por estrenarse (no lo hace desde mayo), con nueve empates y cuatro derrotas en sus desplazamientos.

¿COMO EN LA ALMOZARA? // Con la lección bien aprendida, no resulta descabellado pensar que Óscar Cano, que recupera a Rubén Díez pero pierde a Marc Castells respecto al último encuentro (Elián Guillén, Kilian Morante y Pablo Roig completan las bajas) opte por un planteamiento y una alineación más parecida al de La Almozara que la de hace siete días.

Es decir, que recuperaría una zaga de cuatro, aunque con tres centrales, porque escoraría a Eneko Satrústegui a la izquierda, con Paco Regalón y Carlos Delgado en el eje, más Joseba Muguruza para proyectarse en la derecha. Podría haber romno en la medular, con Rafa Gálvez más pendiente de echar un cable a la retaguardia, más Antonio Caballero, Rubén Díez y Rubén Ramos más adelantados; y arriba, otra vez Jairo Cárcaba y David Cubillas.