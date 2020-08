El Castellón, obligado a fichar a un portero y dar un mínimo de tres bajas

El CD Castellón encara las últimas dos semanas previas a su estreno liguero, a su regreso a Segunda A, pendiente de conocer la hoja de ruta (léase calendario, que esta tarde por fin será sorteado) y terminar de definir la plantilla, aun a sabiendas de que esta temporada, inusual en todos los sentidos, tiene abierta la ventaja de fichajes del actual periodo hasta el 5 de octubre.

Prioritario, lo que se dice prioritario, es el portero. La marcha de Jesús López (una vez finalizada su vinculación contractual con la entidad) deja a Álvaro Campos como el único cancerbero, ya que Felipe Galvis alternará el filial y el primer equipo como tercero.

A raíz de la renovación de Marc Castells, que ya (re)debutó el viernes en el amistoso de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, deja a Óscar Cano ya con 27 efectivos (el club ha tenido en cuenta el carácter y la garra del valenciano, un futbolista de un perfil diferente a lo que había hasta la fecha). Así que, con el guardameta que está por llegar, serían 28, tres por encima del tope marcado por LaLiga. O, dicho de otra forma, el club está obligado a dar un mínimo de tres bajas, que es la tarea en la que ya están manos a la obra.

El desarrollo de estas dos semanas de pretemporada, sobre la base de la pasada campaña y los nueve refuerzos, junto a las buenas sensaciones ofrecidas ante el Valencia (derrota por 1-0) y en Albacete (1-1), ha dejado un agradable sabor de boca en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva del Castellón, que creen que a pesar del tardío ascenso y de las limitaciones presupuestarias derivadas de su condición de recién aterrizado en el fútbol profesional, han logrado armar una plantilla que ofrece esperanzadoras garantías para pelear por la permanencia.



POLIVALENCIA

Como ha demostrado ser el Castellón desde la llegada de Cano en diciembre del 2018, hay un buen número de futbolistas capaces de actuar en varias demarcaciones: Iago Indias (central o lateral derecho, como jugó ante el Albacete), Rafa Gálvez (central, como frente al Valencia y Albacete, aunque es mediocentro), Joseba Muguruza (lateral o extremo derecho), Rubén Díez (muy polivalente en cualquier línea del centro del campo o la mediapunta)... Lo mismo sucede con Josep Señé: el club está muy satisfecho con el futbolista cedido por el Mallorca, que anotó un golazo el viernes.



No obstante, no hay que descartar que además de ese guardameta necesario, venga otro refuerzo, lo que comúnmente se llama la guinda. En ese caso, el número de bajas, o de futbolistas que no serían inscritos, serían cuatro.



DÍAS MOVIDOS

Fuentes del club avisan de que la semana entrante será «muy activa» en cuando a salidas y entradas pendientes, puesto que se quiere dejar la plantilla prácticamente definida en la semana previa al arranque de la competición, el 12 o el 13 de septiembre, presumiblemente.