El Castellón, obligado a ganar... si no quiere que cunda el pánico

Castellón y Teruel, vecinos bien avenidos pero rivales directos al fin y al cabo en la pelea por que sus respectivos pasos por la Segunda B no sean efímeros, comparecen en Castalia (17.15 horas, À Punt y Footters) en pos de un triunfo que tiene la misma tasación que el de las otras 37 jornadas, pero sí un mayor valor simbólico que los tres puntos en juego. Desde la perspectiva de los albinegros, a tres del play-out y a cuatro de la salvación, a 14 partidos para el final, está claro: ganar para que no cunda el pánico.

Dos equipos muy similares no solo en cuanto a los dígitos de puntuación y goles a favor, sino también en la manera de entender este juego. El Castellón de Óscar Cano se topará con la réplica del Teruel de Dani Aso, que ya visitó Castalia en agosto (1-0, con gol de Máyor) y que ya fue superior en el duelo de la primera vuelta (0-0), si bien, por aquel entonces, con dos plantillas que tienen poco que ver con las actuales. No en vano, albinegros y rojillos han sido los reyes del mercado de invierno, con ocho incorporaciones cada uno, aunque de forma muy distinta. Mientras José Miguel Garrido ha tirado de chequera (20.000 euros por Jairo Cárcaba, otros tantos por Rubén Ramos, 15.000 por un Rubén Díez que no estará esta tarde sobre el césped por una cláusula que logró imponer los aragoneses en el traspaso...), Ramón Navarro, presidente del Teruel, ha invertido ese dinero en todos sus fichajes.

LA DISCUSIÓN FUTBOLÍSTICA // «Quieren hacerse fuerte a través de la pelota», destaca Cano. «Los vi en directo la semana pasada [0-0 en Pinilla] y dominaron al Hércules, que está hecho para ascender», subraya. «Fueron líderes al principio y tienen muy buenos procedimientos en ataque, derivados de la sensibilidad de su entrenador y porque cuentan con buenos jugadores: me dicen que algunos ya han firmado para la próxima temporada con buenos equipos de Segunda A», descubre. «Hay que discutir su supremacía con el balón, para que encuentren dificultades en la conexiones que tratan de realizar», añade.

Al margen de Rubén Díez (o Jamelli), Cano no cuenta con Elián Guillén (el venezolano aún no tiene los papeles en regla). Ni tampoco con Pablo Roig (recuperándose de un esguince de tobillo). La importancia del derbi conduce a pensar que el granadino forzará a Paco Regalón (acusa una contractura), crucial en ese esquema con tres centrales por el que suele decantarse, sobre todo en casa. El que vuelve, tras una rotura muscular, es Kilian Morante.

¿REPETIR CON DOS PUNTAS? // Así, sobre la base del equipo que viene de empatar sin goles en el peculiar campo del Ebro, la duda reside en si Cano otorga un cariz más ofensivo al Castellón. Teniendo en cuenta las ausencias de Rubén Díez y Pablo Roig, Rubén Ramos podría actuar como único mediapunta, intentando asociarse con David Cubillas y Jairo Cárcaba. El puesto en la alineación inicial del 10, titular en La Almozara, sería para César Díaz, con el fin de otorgar un mayor desborde por la izquierda, como ha reclamado el técnico, tratando de equilibrar más el ataque, que suele decantarse por el costado derecho, gracias a las crecientes prestaciones de Joseba Muguruza.

El Teruel, que acude al compromiso en Castalia sin bajas, podría repetir once por tercera jornada consecutiva, si bien Aso medita relevar al lateral izquierdo titular Aitor Aspas (hermano del internacional Iago Aspas) para introducir a Gabri Izquier.

SAQUE DE HONOR // La reina de las fiestas de la Magdalena 2019, Natalia Palacio, junto a la reina infantil, Natalia Collazos (acompañadas de sus respectivas cortes de honor), estarán en Castalia y realizarán el saque de honor.

El presidente del Castellón, Vicente Montesinos, recibirá en el palco a las reinas de las fiestas y a sus respectivas cortes, así como a la Junta de Festes con su presidenta, Noelia Selma, al frente; y también al concejal de Fiestas de Castellón, Omar Braina.