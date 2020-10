El Castellón, con pies de plomo ante el Lugo

Pese a enfrentarse a un rival que no ha comenzado con buen pie la temporada 2020/21 y cuyos resultados le han llevado a cambiar de entrenador tras la disputa de las primeras cinco jornadas, el choque que esta tarde-noche enfrenta al CD Castellón con el CD Lugo en Castalia no es considerado «un partido trampa» para el cuerpo técnico del conjunto castellonense. «El partido trampa es para los rivales del Castellón», comentaba ayer Óscar Cano en la previa.

No obstante, el técnico granadino no se fía en absoluto del conjunto gallego ya que cree que el cambio de entrenador es «un plus» para sus futbolistas. «Es un equipo que te puede dañar mucho, por eso espero un partido muy difícil. Viene un rival herido que ha sido capaz de ganarle al Leganés, los jugadores que venían jugando querrán tener continuidad y los que no lo hacían querrán demostrarle a su entrenador que están ahí», argumentó Cano.

En vistas a que se presentan 15 partidos hasta el próximo 10 de diciembre, el entrenador del Castellón confirmó que, ahora que el calendario se aprieta, van a empezar las rotaciones. Una opción que hasta ahora no había contemplado puesto que «había que asentar conceptos y adaptar a los nuevos, por eso hemos ido repitiendo. Pero, a partir de ahora, los que menos minutos han tenido hasta la fecha tendrán sus opciones».

Esta jornada, Cano podrá contar con prácticamente todos sus jugadores después de que Carlos Delgado haya superado las molestias musculares que le impidieron estar el pasado fin de semana en Fuenlabrada, así que el técnico andaluz tendrá que volver a hacer una importante criba a sabiendas de que cuenta con una plantilla de 29 efectivos. Causará baja Víctor García, sancionado con dos partidos por su expulsión.



El que no llega tan tranquilo a Castalia es el nuevo inquilino del banquillo del Lugo, Mehdi Nafti. Un jugador del filial que entrena habitualmente con el primer equipo dio positivo por coronavirus y la plantilla tuvo que ser sometida a los correspondientes PCR, obligando a cambiar su plan de viaje y la hora del partido, que pasa de las 16.00 a las 20.30 horas.

El nuevo técnico del Lugo no podrá contar con los sancionados Carlos Pita y Xavi Torres, expulsados en la anterior jornada, ni con el lesionado Moctar Sidi El Hacen. Es duda Manu Barreiro por unos problemas musculares, si bien Nafti recupera a Iriome tras superar una lesión y a Marcelo Djaló después de haber estado concentrado con su selección.