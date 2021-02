El Castellón reactiva la búsqueda de un futbolista de perfil ofensivo

Se han escapado las primeras opciones, pero el CD Castellón sigue firme en la idea de reforzar la parcela ofensiva para el tercio final de la temporada. El club albinegro ha reactivado en los últimos días la búsqueda de al menos un futbolista que mejore los recursos atacantes del equipo de Juan Carlos Garrido, que se encuentra ahora mismo colista, a cuatro puntos de la permanencia en la categoría.

La intención del Castellón pasa por firmar futbolistas de presente y futuro, pensando no solo en la situación de urgencia actual. Las escasez de opciones en el mercado, al limitarse las incorporaciones a futbolistas sin equipo, complica el margen de maniobra de la dirigencia. Por lo pronto, está entrenando con el equipo un joven francoargelino llamado Adil Taoui. Se trata de un extremo izquierdo internacional en las categorías inferiores de Francia, que se encuentra sin equipo tras rescindir en el Toulouse, donde debutó fugazmente la pasada temporada en la Liga francesa. Tras no aceptar volver al filial, estuvo apartado hasta que rompió su vinculación.

Si Taoui, que está prueba, convence al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, ocuparía ficha sub-23, porque apenas tiene 19 años de edad. Así las cosas, el Castellón todavía mantendría una vacante en el primer equipo para contratar a otro futbolista. La intención es esa.



interés / Quien ya no vestirá de albinegro será Yaya Sanogo. El delantero francés, que curiosamente coincidió con Taoui en el Toulouse, era una de las piezas más cotizadas de este peculiar tramo del mercado. El ex del Arsenal londinense regresa al fútbol inglés, en este caso al Huddersfield Town. El francés Sanogo anduvo muy cerca de fichar por el Castellón, semanas atrás, pero el club albinegro no pudo alcanzar sus pretensiones finales en el último momento. Los límites económicos y la escasez de delanteros libres dificultan más si cabe la tarea de la dirección deportiva, que lleva buscando un futbolista de este perfil desde el pasado verano.



lesión de krhin / Por el momento tampoco ha debutado el tercero de los refuerzos invernales del Castellón. El estreno de Rene Krhin con la elástica albinegra se complica por una dolencia en el tobillo. El esloveno, cuyo debut se esperaba para el pasado fin de semana contra el Girona, sufrió en un entrenamiento un golpe en el tobillo, y se retrasa su puesta a punto. No ha entrenado con el grupo en toda la semana y trabaja al margen para recuperarse. Necesita un tiempo que el equipo no tiene, dada su complicada situación en la tabla clasificatoria.

Krhin, que en mayo cumplirá 31 años, llegó a Castalia tras varios meses de inactividad y la incertidumbre de su estado físico real. Por lo pronto no ha podido ayudar el equipo albinegro ni en el eje de la defensa ni en la medular, algo que se pretende evitar en la contratación de un delantero.