El Castellón recibe al Málaga en el regreso a Castalia del fútbol profesional

Cómo estaría Castalia hoy, sin el covid, con la vuelta del Castellón como local al fútbol profesional, una década después. Pocas cosas tan sencillas de adivinar en el fútbol: los goles agitados, los cánticos y las banderas y las familias enteras de la mano, las filas de coches que llegan desde Benicàssim anunciando el final del verano y la bañera de Castalia repleta, latiendo feliz con la salida de los equipos al campo. El fútbol regresa esta tarde a casa con un Castellón-Málaga que sirve para rubricar el laborioso retorno del club albinegro al estatus que jamás debió abandonar, el del balompié profesional.



Y cómo saldrá Óscar Cano hoy, qué once asomará por el túnel de vestuarios a las 18.15 horas, después de la victoria albinegra en la jornada inaugural. Pocas cosas más difíciles de adivinar. Recluido en el exilio de El Saler, el conjunto albinegro ha trabajado durante la semana con normalidad, pendiente del estado físico del portero titular. Álvaro Campos se retiró del campo de la Ponferradina, en la primera jornada, con molestias musculares, y es duda para el partido después de pasar la semana entre algodones. Si no se recupera a tiempo, será titular bajo palos Óscar Whalley. El resto del once oscila entre el cambio y la continuidad. En el debut a domicilio, nueve titulares seguían de la plantilla de la temporada pasada. En el estreno en casa, y tras el triunfo, se esperan pocos cambios sustanciales, al menos de entrada.



el once / Así, Gálvez compartiría con Lapeña el eje de la zaga, con Muguruza y Satrústegui en los laterales. Carles sería el ancla en el medio, junto a Rubén Díez, con Jorge partiendo desde la derecha a pie cambiado, y Marc Mateu estirando la lona en la izquierda. Por delante, Señé escoltaría a Juanto Ortuño en la parcela ofensiva.



Enfrente aguarda el Málaga del entrenador castellonense Sergio Pellicer. El club andaluz atraviesa un periodo de turbulencias, con la salida de uno de sus futbolistas de referencia, Tete Morente, la entidad envuelta en cuitas judiciales y la aplicación de un ERE que afecta a parte de la plantilla. Comenzó la Liga con derrota en Tenerife, 2-0. En ese río revuelto pretende pescar, con todas las cautelas del mundo, el Castellón esta tarde.



Arbitrará el murciano Sánchez López, el colegiado del ascenso. Antes del inicio del encuentro, se realizará en Castalia un homenaje a las víctimas del covid-19.