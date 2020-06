El Castellón regalará el 50% del pase en 2ª A si se reserva el abono antes del 6 de julio

Ganar, ganar y ganar. Con el archiconocido lema de Luis Aragónes, el CD Castellón ha puesto en marcha hoy otra de sus novedosas e ingeniosas iniciativas de marketing para arrancar la nueva campaña de renovación de abonos de la temporada 20-21.

¿En Segunda División A? Pues probablemente será así, pero como en fútbol hay que trabajar todos los escenarios posibles, el club ha preparado una propuesta que contempla ambas posibilidades. La campaña, que comienza el próximo lunes 22 de junio y hasta el 6 de julio, ofrece una reserva de abono por el 50% del precio de la localidad que corresponda a cada socio.

En el escenario que todo el mundo anhela, es decir que los albinegros logren ascender en el play off exprés que comienza el 18 de julio, el CD Castellón regalará el otro 50% del pase a los que hayan acudido con adelanto a esta campaña de 'Ganas de Ganar'. Es decir, en el caso de un aficionado de uno de los goles, el pase le costaría solo 50 euros para disfrutar del fútbol de Segunda A y 100 euros si fuera de tribuna.

En el peor de los supuestos, si el Castellón tiene que continuar en Segunda B, el club regalaría un abono de la plataforma televisiva Footters, que tendría los derechos para ofrecer los partidos del equipo albinegro, con lo que los abonados tendrían acceso libre para visionar los encuentros del CD Castellón por streaming a través de Footers. En ese escenario, el segundo plazo del abono se podría satisfacer en agosto. Giuliani’s Grupo Gastronómico repite como patrocinador oficial de la campaña de abonos por cuarta temporada consecutiva

UN ORIGINAL VÍDEO

La campaña se presenta con un vídeo bautizado con el lema 'Ganas de Ganar', inspirado en la célebre frase del Sabio de Hortaleza. El spot recrea un salón de un hogar en pleno césped de Castalia y viendo la televisión, los jugadores Álvaro Campos, Carles Salvador y César Díaz invitan a la afición a renovar su abono Centurión 5G "con G de Ganar y Gratis" porque "o les regalamos la suscripción a Footters para toda la temporada o les pagamos la mitad del abono si ascendemos a Segunda División” adelanta el Director del Área de Negocio de la entidad, Pepe Mascarell. La instantánea refleja la esencia de un abono que llevará los partidos del CD Castellón a casa de todos los socios, gracias al acuerdo alcanzado con Footters. De manera que, a todos los abonados que reserven ahora, el Club les regalará Footters para la temporada que viene, pudiendo disfrutar de todos los partidos que emita la cadena.

REGALO SUSCRIPCIÓN FOOTERS O 50% DEL ABONO

Pero además, si finalmente el CD Castellón consigue el ascenso a la división de plata, los aficionados tendrán su abono a mitad de precio: “Hemos hecho un esfuerzo muy importante, ya que si estamos en Segunda B pagaremos el coste íntegro de la suscripción de toda la temporada a Footters y, si ascendemos, asumiremos la mitad del precio del abono de nuestros aficionados” asegura Pepe Mascarell, quien añade que es también, “la manera de compensar a nuestra afición por no haber podido disfrutar de este último tramo final de liga en Castalia”. Además, según adelanta Mascarell, “el abonado solo tiene que pagar el 50% ahora a modo de reserva, de tal modo que si subimos ya no tendrá que pagar nada más; y si no lo conseguimos, la otra mitad la abonará a principios de agosto”, explica.

PERIODO DE RESERVA

El periodo para acogerse a esta renovación de abonos y sus ventajas comprende desde el próximo lunes 22 de junio hasta el próximo 6 de julio. La reserva de la renovación será on-line a través de la página web del CD Castellón, pero el club también ha habilitado líneas de teléfono para ayudar a quienes lo necesiten con los pertinentes trámites.