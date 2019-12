El Castellón, a reiniciar la cuenta de las victorias frente al Andorra

El CD Castellón, después de sufrir la primera e injusta derrota de la temporada en el campo del Barcelona B, regresa a Castalia para recibir al potente FC Andorra (17.00 horas), un equipo que hace pocos meses militaba dos categorías más abajo, aunque ascendió a Tercera por la vía deportiva y a los despachos, tras comparar la plaza, por 450.000 euros, del Reus Deportiu.

Asimilada con naturalidad el primer traspié del ejercicio, lo que más preocupa ahora es el estado físico de la plantilla. Óscar Cano no puede contar con los centrales Paco Regalón ni Héctor Verdes. Además, son duda tanto el también central Eneko Satrústegui como el carrilero izquierdo Víctor García, que no participaron en el 2-1 en el Estadi Johan Cruyff. Podrá disponer, aunque no en plenitud de facultades, de Jairo Cárcaba. Igualmente, el granadino deberá evaluar el estado de Jorge Fernández.

El encuentro significa el primer aniversario de Cano en el banquillo del Castellón. En ese tiempo, primero salvó el descenso y, ya en este ejercicio, ha tenido líder al equipo durante varias jornadas.

El FC Andorra, apellidado el equipo de Gerard Piqué, llega con las bajas por lesión de Fede Bessone (lateral izquierdo argentino) y Moha Keita (delantero senegalés). Además, están sancionados tanto Moussa Sidibé (extremo derecho maliense) como Jilmar Torres (lateral izquierdo hispano-colombiano).