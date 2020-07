El Castellón, ante el reto capital de mejorar en las tandas de penalti

Los penaltis, los malditos penaltis, han evitado dos ascensos del Castellón en esta década, frustrando, además, seguir con vida en otro play-off. Si los mazazos de Haro (semifinal, 2015) y Gavà (final, 2016) no fueron suficiente en aquellas dos intentonas por salir de Tercera, el pasado sábado, en la primera de las dos balas que los albinegros disponían para volver al fútbol profesional, en su condición de campeones de grupo, no dio en la diana del Logroñés, más fiable desde los once metros. Son tres recordatorios, muy recientes y dolorosos, de la importancia capital de este recurso a la hora de decidir las eliminatorias irresolutas al término de los 120 minutos.

El 0/3 contra el Haro, el 5/7 en Gavà y el 2/5 del pasado sábado evidencian son número contundentes. Son 7 penaltis acertados sobre 15, menos del 50%, cuando diversos estudios sitúan la horquilla de éxito de este tipo de lanzamientos entre el 70% y el 80%.



HABITUAL

No hay que perder de vista que la mitad de la primera tanda de eliminatorias de estos play-off, cuatro de ocho, acabaron decidiéndose por la mal llamada lotería de los penaltis (lotería era cuando una moneda decidía, a cara o cruz, quien ganaba y quien perdía), incluyendo la otra entre los dos campeones (el Cartagena rió y el Atlético Baleares lloró).

El caso es que la secuencia empezó genial, con los goles de Joseba Muguruza e Iñigo Muñoz, pero las paradas de Rubén Miño a Rafa Gálvez y César Díaz, unido al lanzamiento elevado de Rubén Díez, dejaron en mera anécdota el penalti atajado por Álvaro Campos.

Está por ver si en las horas que restan hasta el enfrentamiento de este jueves (22.00 horas, otra vez en La Rosaleda) frente a la Peña Deportiva, Óscar Cano también tiene en cuenta el ensayo de los lanzamientos, conociendo esta singular relación de los albinegros con las tandas que, luego, no se corresponde al índice de acierto reciente cuando los penaltis se lanzan durante un partido.

Según @CDCS Stats, los albinegros han disputado en su historia una docena de tandas de penaltis, de las que ha ganado cinco y perdido siete. Especialmente preocupa la tendencia, porque, de las últimas ocho, ha perdido seis y solo ha salido victorioso en dos.



LA TERCERA DE LA TEMPORADA

Está claro que son en distintas competiciones y en contextos que en nada se parecieron al del sábado, pero el Castellón, esta temporada, superó con éxito la tanda en la semifinal de la Copa RFEF contra el Prat en Castalia, tras haber perdido la final autonómica en esta misma competición (siguió adelante y acabó clasificándose para la Copa del Rey por la alineación indebida del Alcoyano).