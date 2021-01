Castellón-Sporting: llega la hora de Garrido

La hora de Juan Carlos Garrido ha llegado. Tras la destitución de Óscar Cano y el flamante fichaje del preparador valenciano, que ha tenido dos semanas para trabajar con su plantilla, el Castellón recibe en Castalia esta tarde al Sporting de Gijón (18.15 horas) en el debut del nuevo entrenador albinegro, en un choque en el que el equipo orellut quiere comenzar a enderezar el rumbo en la clasificación y dar la sorpresa superando al conjunto asturiano, que ha recuperado a los nueve jugadores que habían dado positivo de covid-19.

El reto de este nuevo Castellón es salir de la penúltima posición e iniciar la segunda vuelta con mejores sensaciones respecto a las mostradas al final de la primera parte de la temporada.

Debido al hecho de que el técnico es debutante, se espera que el once que ponga en escena Garrido muestre mayor intensidad defensiva que el que hasta ahora dirigía Óscar Cano. Por ello, se prevé un Castellón mucho más efectivo y que en lugar de tener el control del balón busque hacerse fuerte en defensa y aprovechar aspectos positivos en su dinámica como las jugadas de estrategia, las transiciones defensa-ataque o los centros desde la banda de Marc Mateu y Muguruza en busca de los dos delanteros, ya que se intuye que el míster utilizará un 4-4-2.



EL PRIMER ONCE / Con todo, la primera alineación de Garrido es toda una incógnita, ya que a los métodos de trabajo del nuevo entrenador se le suma las tres bajas con las que cuenta el equipo en estos momentos: César Díaz, Paolo Fernandes y Marc Castells, quienes no se vestirá de corto hoy.

Los orelluts quieren hacerse fuertes en Castalia y sembrar en su feudo la permanencia, con lo que están obligados a evitar que se les sigan escapando puntos, y mucho menos actuando como local.



EL RIVAL / En el bando contrario, el entrenador del Sporting, David Gallego, a los nueve futbolistas que habían dado positivo por covid-19, por lo que todo hace indicar que presentará una alineación mezcla de éstos y de los que los sustituyeron en los tres partidos en los que estuvieron de baja.

Gallego no desveló sus planes, aunque si dijo que tenía claro el equipo que iba a presentar ante el Castellón, que podría ser una mezcla de ambos con la vuelta de algunos jugadores como Mariño o Manu García en lugar de Christian Joel y Carmona.

El Sporting busca repetir en esta segunda vuelta los resultados logrados en la primera ante los tres equipos ascendidos esta temporada, comenzando con su visita a Castalia. El técnico reconoció seguir muy de cerca la trayectoria de Juan Carlos Garrido, quien tiene hoy una dura prueba.