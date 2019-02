El Castellón tiene prohibido ahogarse a orillas del Ebro

Todo lo que no sea ganar hoy en La Almozara (12.00 horas) —los empates en la situación que se encuentra el Castellón tienen cada vez menos valor— significará dar un paso atrás considerable en el intento de salir de la zona de descenso lo antes posible. Y sumando los tres puntos ante el Ebro, en el mejor de los casos, se situaría cuarto por la cola y a un punto de la permanencia, debido a que el Conquense sorprendió al Barcelona B en el Mini Estadi y se distancia cuatro puntos de los albinegros, que esta jornada soñaban con situarse en la posición de play-out. Esta posibilidad ya no existe ni ganando.

Pero la victoria es una necesidad, porque el resto de rivales en la zona baja están reaccionando cuando, en algunos casos, parecía que estaban tocados. Y más para olvidar la derrota ante el Espanyol B —se podría considerar inesperada por la mejoría ofrecida por el equipo y tras cinco jornadas seguidas sin perder, con dos victorias en Castalia (Conquense y Ontinyent) y los empates en campos tan complicados como los del Barça B, Atlético Baleares y Villarreal B—.

En intentar motivar a sus jugadores ha trabajado toda la semana Óscar Cano, que en la rueda de prensa previa al choque manifestó que tienen «tiempo de sobra para salir de abajo» y por este motivo no van a dejar de luchar en ningún campo. Y en el campo del Ebro no va a ser una excepción, aunque sus reducidas dimensiones no favorecen en nada al juego que ofrecen los albinegros.

Ganar fuera ya / Sumar los tres puntos también serviría para acabar con el maleficio de ganar fuera de casa, ya que el Castellón todavía no ha regresado de ningún desplazamiento con un triunfo esta temporada en su vuelta a Segunda B. Ocho empates y cuatro derrotas son sus registros en los 12 partidos lejos de Castalia.

Unos números que se deben mejorar —es el peor equipo a domicilio— si el Castellón quiere tener alguna oportunidad de reaccionar. Y el Ebro debe ser un rival propicio, ya que como local ha ganado los mismos encuentros que los albinegros (3), aunque a su favor está que solo ha perdido también tres encuentros en La Almozara de Zaragoza.

Se trata de un equipo que tampoco tuvo un buen comienzo, pero que ahora está instalado en la zona tranquila (31 puntos) y ya ofreció una muy buena imagen en la primera vuelta en Castalia. Además, vienen de vencer en el Rico Pérez y llegan cargados de moral, aunque ante el Castellón no estarán Portuga —se lesionó ante el Hércules y será baja toda la temporada— ni Selfa, sancionado. En cambio si podrá jugar Javi Cantero, que llega para suplir la larga ausencia de Portuga.

cano cita a 19 jugadores / Momentos antes del inicio del encuentro, Cano deberá hacer un descarte, puesto que se ha llevado a Zaragoza a 19 jugadores, dejándose en la capital de la Plana a los futbolistas que no están en condiciones, como Kilian o Pablo Roig, con molestias físicas, mientras que Elián Guillén no ha podido entrar por problemas burocráticos. Por decisión técnica se queda fuera Samu Adeniran.

El resto de integrantes de la primera plantilla estará en La Almozara y no se prevén muchos cambios en el once inicial. Es más, todo apunta a que el entrenador albinegro repetirá el equipo que salió de inicio ante el Espanyol B, con Álvaro Campos en la portería; Regalón, Delgado y Satrústegui en la línea de tres centrales; Muguruza y César Díaz de carrileros; Caballero y Gálvez como medicentros; Ramos y Rubén Díaz por delante de estos, y Cubillas, como referencia ofensiva.