Casting hasta enero en Castalia

Es un secreto a voces que el Castellón acudirá al mercado de invierno, con una urgencia desacostumbrada en Castalia, pero absolutamente necesaria para revertir la situación. El último en verbalizarlo fue el secretario técnico, Àngel Dealbert, en Televisión de Castellón Mediterráneo. La duda es saber quienes llegarán y quienes se irán, siempre en función de la peculiar oferta de este tramo de la competición, lo cual va unido también a la situación clasificatoria del demandante.

Juan Guerrero, director deportivo del Castellón, no fue muy partidario de recurrir a las cesiones en verano. Solo lo hizo por Hicham Khaloua, entendiendo que era un futbolista en unas circunstancias muy especiales. De hecho, el sevillano permaneció expectante al cierre del mercado de agosto: pese al cambio de cromos en la última semana (Juanjo Gracia tuvo que hacer sitio a Joseba Muguruza, al estar ocupadas todas las fichas, 16, para mayores de 23 años), optó por no traer a Sergi Escobar, el entonces aún entrenador, algún sub-23 más (quedaban dos huecos).

OJO CON LAS FICHAS // Desde el 1 de enero, seguro que la entidad albinegra recurre a algún préstamo, ya sea de un sub-23 o, directamente, para hacerse con una ficha de los mayores (en este caso, ya saben: por cada uno que llegue a la plantilla, uno de más de 23 años debe marcharse).

En la lista de las muchas prioridades, por encima de todas, refuerzos de ataque. Uno o incluso pueden ser dos, en función de las posibilidades. No tanto desde el punto de vista económico (José Miguel Garrido ha dado el visto bueno a volver a abrir la cartera, lo cual no significa que vaya a derrochar alegremente), con futbolistas no solo pensados para enderezar la temporada, sino, bajo el punto de vista del gobierno de la entidad, que encajen en un nuevo proyecto ambicioso la próxima temporada... siempre que se siga en Segunda B. Sin olvidar las carencias en los dos costados, tanto en ataque como en defensa.

LOS QUE PUEDEN SALIR // A la hora de hablar de fichajes con el campeonato ya tan avanzado, son múltiples, y complejos, los factores a tener en cuenta, en muchos casos ajenos a las perspectivas iniciales del Castellón. Otra cosa, que solamente controla el club, es la relación de bajas. Y ahí es donde entran media docena de futbolistas, que en el mes y medio escaso que queda para la reapertura del plazo de movimientos en la plantilla, vayan a jugarse el puesto dentro del equipo.

De momento, David Gutiérrez dirigirá el casting previsto hasta enero. Con sus alineaciones y convocatorias no hace falta ser un lince para ver que la situación de Juanma Acevedo, Yaroslav Oliinyk o Theo García está bastante comprometida, así como, por otros motivos, Luismi Ruiz y Jesús López (el guardameta, debido a una lesión, ni siquiera ha entrado en una sola citación), ambos sub-23. Para todos ellos, el ejemplo es el de Kilian Morante, olvidado hasta hace unas semanas y, en los tres últimos encuentros, no solamente titular, sino también muy protagonista.

No obstante, habrá sorpresas. Seguro que algún futbolista, de los importantes, paga los platos rotos y tampoco continúa...