Cazorla: «Pese a la lucha, veía este día muy lejano»

Como recordaba ayer la propia RFEF, Santi Cazorla volvió a sentirse internacional 1.296 días después de haber vestido por última vez la camiseta de la selección nacional. El centrocampista del Villarreal se incorporó por la mañana a la concentración de la Roja en Las Rozas, donde por la tarde realizó con el resto de los elegidos por Luis Enrique —todavía ausente por motivos personales— la primera de las sesiones de entrenamiento destinadas a preparar los encuentros de clasificación para la próxima Eurocopa ante Islas Feroe y Suecia.

«Después de todo lo que he pasado con la lesión era algo inimaginable estar aquí», señaló Cazorla a su llegada a la Ciudad del Fútbol. «He peleado mucho para recuperarme, pero veía este día muy lejano», reiteraba el futbolista asturiano, que fue recibido con entusiasmo por los más veteranos de la Roja, con los que llegó a coincidir cuatro años atrás antes de empezar el calvario de problemas físicos que no le dejaron brillar hasta esta misma temporada, ya en las filas de un Villarreal que espera seguir disfrutando de la magia de Cazorla. «Espero que esté con nosotros la próxima temporada», deseaba Javier Calleja tras ser interrogado sobre una renovación de la que, de momento, no hay noticias. «Cuento con Santi, siempre lo he hecho», refrendó el preparador amarillo.

LAS SENSACIONES / Cazorla, en una entrevista concedida a las redes sociales de la selección española, apuntó que desconoce las sensaciones que tendrá a la hora de volver a vestir la camiseta de España en un encuentro oficial. «No sé qué me pasará por la cabeza», dice el centrocampista, aunque los sentimientos no andarán demasiado lejos de los que ha experimentado en la recién concluida temporada: «Cada vez que disfruto un partido pienso en la familia, que ha sufrido incluso más que yo al no poder disfrutar de una vida normal. Mis hijos han llegado a cambiar de colegio tres veces en un año», recuerda el futbolista que ha regateado con éxito al infortunio: «Espero decidir yo el día de la retirada, y que no lo haga una lesión».