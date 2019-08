Cazorla: «Si marcas cuatro goles en casa y no ganas, algo has hecho mal»

Es una de las voces autorizadas del vestuario del Submarino y un futbolista que nunca se muerde la lengua, sea para bien o para mal. A sus 34 años, Santi Cazorla no dudó en dejar claro que el empate logrado ante el Granada CF (4-4), tras ir ganando 4-2 en la recta final el pasado sábado en el Estadio de La Cerámica, fue por culpa de los amarillos, resumiéndolo de la siguiente manera: «Si marcas cuatro goles jugando como local y no ganas es que has hecho las cosas mal».

Una igualada que llegó en cinco minutos, del 75 al 80, y que dejó a los groguets con «una sensación de derrota». El asturiano fue contundente en el análisis: «Volvimos a tener los errores del año pasado y que nos costaron muchos puntos». «Dejamos escapar dos puntos importantes en nuestro campo por errores propios y son jugadas en las que debemos mejorar. Tras el partido tuvimos una sensación agridulce, ya que el equipo no estuvo bien y no comenzamos bien la liga», indicó.

LA ESTRATEGIA, MAL / Tras ponerse por delante en el marcador con un 4-2, el Granada consiguió la igualada en dos acciones de estrategia, por lo que Cazorla reconoció que «las jugadas a balón parado han sido un problema, nos han dado muchas complicaciones, sabíamos que eran fuertes a balón parado, pero no nos pueden remontar dos goles como nos sucedió el sábado».

DEMASIADAS FACILIDADES / Es por ello que el capitán del Submarino, quien ante el Granada estrenó el brazalete en la temporada al no estar convocado por lesión Bruno Soriano y con Mario en el banquillo, insistió en que «debemos mejorar mucho en defensa». «No podemos recibir cuatro goles en casa, ya que si marcas cuatro goles en casa y no ganas, es que haces las cosas mal. Hemos regalado cuatro goles por no ser intensos en defensa», resaltó.

El futbolista asturiano señaló que no supieron leer el partido y lo pagaron caro. «Debemos ser más listos, con un 4-2 tenemos que saber cerrar los partidos y en vez de eso, convertimos el encuentro en un choque de ida y vuelta. No supimos romper ese ritmo y lo que sucedió fue un correcalles, cuando debimos haber controlado más», argumentó.

¿COMO EL AÑO PASADO? / El centrocampista internacional español reconoció, a su vez, que al equipo todavía le quedan restos de lo sucedido el pasado ejercicio. «Tenemos la psicosis del año pasado. Es por ello que debemos tener personalidad y no caer en esas dudas. Con vistas a la presente campaña contamos con aspiraciones mejores que el año pasado y este es un nuevo ejercicio, pero debemos ser mejores en defensa para poder afrontar dichos retos», arguyó un Cazorla realista.

En el plano personal, el futbolista groguet admitió que aunque se encontró bien en el duelo ante el Granada —actuó en el doble pivote con Zambo Anguissa y marcó de penalti—, debe mejorar. «Me encuentro bien con el rol que tengo en el equipo y espero mejorar con los partidos. En esa posición de mediocentro me siento cómodo, estoy en contacto con el balón y me gusta estar en esa posición», concluyó.