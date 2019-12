Cazorla sigue al margen pero no está descartado

ENTRENAMIENTO. Santi Cazorla no saltó ayer al césped con sus compañeros, pues sigue recuperándose del leve esguince de tobillo que le impidió jugar la última jornada en Mestalla. El asturiano todavía no está descartado, aunque probablemente su disponibilidad no se conozca hasta el día antes del partido. Hoy, los amarillos se ejercitarán a puerta cerrada en Miralcamp (10.30h). i .m.