Cazorla: "Ya tengo tomada la decisión sobre mi futuro"

Santi Cazorla es uno de los jugadores clave del Villarreal, pero su futuro es a día de hoy una incógnita. El centrocampista asturiano acaba contrato el próximo 30 de junio y todavía no se ha pronunciado. Es más, aunque el club le ha mostrado su disposición a que continúe vestido de amarillo, Cazorla prefiere esperar a que acabe la temporada antes de anunciar su decisión.

“Ya tengo tomada la decisión, pero ahora mismo no es momento de decir nada. Tengo una idea de lo que quiero, pero en su momento diré lo que decido. Ahora no es momento porque tenemos que estar pendientes de competir. Esto me ha servido pensar, escuchar a mi cuerpo, pero no quiero precipitarme ni que se especule mucho”, explicó en una entrevista en 'El Larguero'.

Preguntado por si existe la posibilidad de jugar en otro sitio, Cazorla admitió que “posibilidades hay de todo”. “No lo sé, tengo una idea pero cuando llegue el momento la comunicaré y daré las explicaciones. Ahora tenemos que estar centrados”, insistió. En todo caso, el futbolista del Submarino dejó claro que “quiero seguir ligado al fútbol. Como entrenador podría ser, pero me veo más en una función de director deportivo”.