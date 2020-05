El CD Almazora solicita un play off exprés para el ascenso a Tercera

El CD Almazora ha remitido un escrito a la Federación Valenciana de Fútbol en el que solicita un play off exprés de ámbito provincial similar al que la Federación Española de Fútbol pretende que se dispute en Segunda B y Tercera División. El Almazora, que esta temporada había configurado un equipo diseñado para ascender de categoría se quedó en el corte de los tres primeros, siendo cuarto a un punto del tercero y tres del primer clasificado cuando se suspendió la competición.

La Valenciana, que preside Salvador Gomar, aún no ha emitido su decisión final pero todo apunta que serán los primeros clasificados de cada grupo de Preferente los que asciendan a Tercera División, en este caso sería el CD Benicarló.

Mediterráneo ha tenido acceso al escrito remitido por el CD Almazora a la Territorial Valenciana que reza lo siguiente:

CARTA ÍNTEGRA DEL CD Almazora a la Federación Valenciana de Fútbol:

i.- Que en fecha 7 de mayo del actual, la RFEF ha comunicado que, para los Campeonatos Nacionales de Segunda División “B” y Tercera División, entre otros, ha finalizado la competición regular y se va a desarrollar un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de Play Off a partido único entre los cuatro primeros clasificados. Asimismo, ha informado que, en esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada.

ii.- A la vista de lo anterior; y estimando que la FFCV va adoptar una decisión en sentido parecido a la de la RFEF, respecto a las Competiciones de su ámbito de actuación, por medio del presente escrito, queremos poner de manifiesto la circunstancia que concurre en el Grupo I del Campeonato Regional Preferente, interesando que se emita, con carácter urgente, Resolución motivada al respecto.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Con carácter previo, señalar que son hechos evidentes y, por tanto indiscutibles, los siguientes:

1º.- El CD ALMAZORA es un Club, cuyo primer equipo compite en la Temporada 2019/2020 en el Campeonato Regional Preferente Grupo 1 de la FFCV.

2º.- Que como consecuencia de la excepcional situación extraordinaria que venimos a atravesando como consecuencia de la Pandemia COVID 19, se ha acordado la suspensión de los Campeonatos oficiales.

3º.- Que a fecha de la suspensión del Campeonato Regional Preferente, CD ALMAZORA, tras haberse disputado 26 jornadas del Campeonato de Liga, ocupa la cuarta (4ª) posición, encontrándose a un (1) punto del tercer y segundo clasificado y a tres (3) puntos del primer, CD BENICARLÓ.

4º.- El CD ALMAZORA siempre se ha mostrado dispuesto a que el Campeonato se finalice, completando las 34 jornadas de Liga siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de seguridad sanitaria.

5º.- Entendemos que el criterio de la FFCV respecto a la Categoría Regional Preferente, debería ser similar al adoptado por la RFEF para la Tercera y Segunda División “B” y en tal sentido que las eliminatorias de ascenso se realice mediante un playoff entre los 4 primeros clasificados sin que hayan desplazamientos entre Comunidades Autónomas (en nuestro caso Provincias).

6º.- La FFCV en sus bases de Competición para la categoría Regional Preferente establece que los 3 primeros clasificados de cada grupo jueguen 2 eliminatorias para que 3 equipos asciendan de categoría. Lo anterior y habida cuenta de la excepcional situación por el COVID 19, decidiendo que no haya descensos de categoría de Tercera División a la Regional Preferente, la naturaleza de la competición ha cambiado y deberían plantearse varios horizontes y decidir el menos perjudicial para los Clubes que tanto esfuerzo han realizado en lo disputado de la Temporada 2019/2020.

7º.- Es por ello, encontrándose el CD ALMAZORA en una situación de poder disputar, con opciones reales, en el terreno de juego una de las plazas que dan acceso a las eliminatorias por el ascenso de categoría, al restar bastantes jornadas por disputarse, sin haber jugado todos los equipos entre sí y estar a tan solo 3 puntos del líder, a 1 punto del segundo clasificado con el “goal average” a favor y todavía faltando disputar el partido de vuelta contra el tercer clasificado, una solución ajustada al principio “pro competitione” sería:

· Dar por finalizada la fase regular del Campeonato atendiendo a la clasificación de la primera vuelta, momento en el cual todos los equipos de la categoría se habrían enfrentado entre si.

Subsidiariamente y en caso de no estimarse la anterior propuesta:

· Disputar la fase de Play off de ascenso siguiendo los mismos criterios que los adoptados por la RFEF para Tercera y Segunda División “B”:

Play off de ámbito provincial, es decir, Play off entre los cuatro mejores clasificados de cada Grupo de Regional Preferente, enfrentándose en una primera ronda, primer clasificado contra cuarto y segundo clasificado contra tercer clasificado, disputando una final entre los vencederos de los anteriores partidos. No cabe la menor duda que de esa manera se evitarían desplazamientos entre provincias, tal y como marcan los protocolos del Gobierno en el plan de desescalada y daría la posibilidad de dirimir los 4 equipos que ascienden de categoría en dos semifinales y una final, todas ellas a partido único.

Las circunstancias del CD ALMAZORA no puede pasar inadvertida para la FFCV a la hora de adoptar una decisión sobre los Clubes a ascender y/o jugar Play off y por tanto, una solución a dicho respecto debe adoptarse para no perjudicar la situación del Club y que por causas ajenas a su voluntad, se pudiera ver impedido de ascender a la Categoría Tercera División RFEF.

Por todo ello,

S O L I C I T O, que teniendo por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo, y, con base a lo alegado, y previos los trámites correspondientes, acuerde dictar Resolución motivada respecto a la circunstancia puesta de manifiesto a lo largo del presente escrito, con todo lo demás que corresponda.