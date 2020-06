CD Benicarló, Castellón B y Burriana votan sí al play off

CD Benicarló, CD Burriana y CD Castellón B, por ese orden de clasificación, son los tres equipos que jugarían una hipotética promoción de ascenso a Tercera. Y los tres han votado sí al sondeo efectuado por Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, a la propuesta de dirimir los ascensos en el campo.

En el caso de que no se pudiera disputar, por no contar con permisos para ello, solo el Benicarló tendría opciones de ascender, pero condicionado a que la Federación Española autorizara una plaza mas en el grupo VI de Tercera División. La Valenciana propuso a la Española que los 12 equipos que ocupaban puestos de promoción de ascenso, cuando se suspendió la competición en Regional Preferente, ascendieran directamente a Tercera. Este plan contemplaba la creación de dos subgrupos de 16 equipos en la territorial valenciana.

Una segunda alternativa para no disputar la fase de ascenso era que subieran los cuatro campeones de Preferente. La Federación Española de Fútbol no ha contestado oficialmente, pero de manera extraoficial no parece dispuesta a dar el sí al plan de la Valenciana, diseñado con la intención de evitar el play off por la problemática que conllevaría.

Con esos antecedentes, la Valenciana sondeó la opinión de los clubs implicados en la disputa de la promoción y obtuvo un apoyo mayoritario, a excepción de tres de los cuatro campeones.