CD Cabanes, tot un referent del futbol base a la Plana Alta TORNEIG

NOM DEL CLUB:

CLUB DEPORTIVO CABANES.

ANY DE FUNDACIÓ:

1974.

PRESIDENT:

ÁNGEL MARTÍN.

TERRENY DE JOC:

MUNICIPAL RICARDO MARTÍ.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I NEGRA.

PRIMER EQUIP:

REG. PREFERENT. GRUP I.

El CD Cabanes viu sens dubte un dels millors moments de la seua història des que es va federar l’any 1974. Per segona temporada consecutiva l’amateur competeix a la màxima categoria provincial i s’ha aconseguit formar equips en totes les categories del futbol base. Ara l’objectiu és pujar el nivell dels equips de la pedrera, per a mantindre l’amateur al màxim nivell amb jugadors formats a casa.

En la secció de futbol el club té huit equips federats, de l’amateur al prebenjamí, doblant l’aleví i a més de l’escoleta, amb 15 jugadors. En total, 140 jugadors i 15 entrenadors-monitors, la majoria d’aquests amb la titulació exigida per la federació.

Aquests equips no només estan format per jugadors de Cabanes, sinó també d’altres poblacions com Borriol, la Pobla Tornesa, Vilafamés, Atzeneta, Benassal i moltes altres. Destaca sobre tot les Coves de Vinromà, ja que hi ha un acord entre tots dos clubs per a fomar l’equip infantil.

El club està gestionat per gent jove, amb una mitjana d’edat de 34 anys, amb molta il·lusió per aconseguir fer d’aquest club un referent provincial. Aquesta és ja la seua tercera temporada al capdavant del club, amb la directiva liderada per Ángel Martín com a president i Víctor Trilles com a vicepresident, amb Gregor Martínez com a coordinador de futbol.

més activitats / El darrer setembre el CD Cabanes va organitzar una nova edició del torneig de futbol-8 Alfredo Torreblanca, en el qual van participar 24 equips.

D’octubre a maig, el club col·labora també en les activitats extraescolars que organitza durant el curs el col·legi públic Ntra. sra. del Buen Suceso de Cabanes, ja que dos monitors del club realitzen activitats extraescolars tres dies per setmana per a un total de 40 alumnes.

A més, durant el mes de juliol el CD Cabanes organitza dos campus per a xiquets i xiquetes de 6 a 13 anys. La primera quinzena és per al futbol sala, ja que el club també té una secció d’aquest esport, i la segona per al futbol.