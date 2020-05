El CD Castellón vuelve hoy a la actividad

El CD Castellón inicia hoy su camino hacia el play-off de ascenso a Segunda División A. Los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico se someterán este lunes, bajo tutela y supervisión facultativa, a los tests de seroprevalencia y PCR del coronavirus.

El club orellut, tras tomar como referencia el protocolo sanitario de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y las recomendaciones para evitar riesgos en la salud marcados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también realizará diferentes y exhaustivas pruebas analíticas para certificar que todos se encuentran en plenas condiciones para competir.

Esos exámenes, que correrán a cargo del Castellón, también los pasarán los empleados que se incorporen a la actividad del club y que trabajarán para mantener las instalaciones en perfectas condiciones de salubridad e higiene.

finales de semana / Los resultados de las pruebas estarán disponibles en 48 horas, por lo que la vuelta del conjunto albinegro a los entrenamientos no será antes de final de semana. El club no quiere correr riesgos y, a pesar de que otros equipos como el Ibiza ya están entrenando, no adelantarán plazos hasta que la salud de los futbolistas quede garantizada. Será entonces cuando Óscar Cano tomará las riendas del trabajo con la mente en el play-off (lo sitúan en la segunda quincena de julio).