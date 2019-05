La Celtic celebra este viernes su fiesta de la permanencia del Villarreal

La peña Celtic Submarí, una de las más activas con las que cuenta el Villarreal CF, celebrará este viernes su fiesta de la permanencia, que tendrá lugar en la sede de la peña (calle Solades, 16) a partir de las 19.00 horas. En esta ocasión, la fiesta de la Celtic tendrá carácter solidario, ya que se podrá colaborar con donativos para la Asociación Conquistando Escalones en su lucha por fomentar la investigación de la relación entre la Distrofia Muscular de Cinturas 1F y el VIH.

Además de disfrutar de un amplio catálogo de cervezas artesanas, incluida la A.C.E. Beer que también colabora con Conquistando Escalones, los asistentes tendrán música en directo con la actuación de Let it Beat, un grupo tributo de The Beatles.

EL SÁBADO, A PENYAGOLOSA

Un día después de la fiesta, el sábado, la Celtic Submarí ha organizado una subida al pico de Penyagolosa desde Sant Joan. La peña se hace cargo de los autocares para desplazar a los inscritos.