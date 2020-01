Centenares de personas dan el último adiós a Gonçalves

El cuerpo sin vida de Paulo Gonçalves, el piloto portugués que falleció en un accidente el 12 de enero en el rally Dakar, llegó este jueves al aeropuerto de la ciudad lusa de Oporto, desde donde un cortejo fúnebre, arropado por centenares de personas y motoristas, le trasladará a Esposende, su ciudad natal.

El cuerpo del piloto permanecerá en una capilla ardiente en Esposende (norte del país) hasta este viernes, cuando será enterrado en la vecina localidad de Gemeses, donde Gonçalves residía con su mujer y sus dos hijos.

Um minuto de silêncio à chegada do corpo de Paulo Gonçalves à Câmara de Esposende 😔



Centenas de motards, amigos e fãs do piloto que morreu no Dakar acompanharam o cortejo fúnebre.#paulogonçalves #dakar #piloto #motards pic.twitter.com/WDgVEVshGG