El Ceutí supera a un Bisontes que coquetea con el descenso

El Bisontes Castellón sucumbió en su visita a Ceuta y cierra el 2019 con un sabor agrio. Una derrota que deja al conjunto de Alberto Cañada al límite del descenso con 15 puntos, solo uno por encima de los puestos rojos, que precisamente ocupa el África Ceutí, que ha recortado de cuatro a un punto la desventaja con el conjunto castellonense gracias su victoria de ayer.

Conscientes de la importancia del encuentro, los locales arrancaron como un tiro. We Casas abrió el marcador en el minuto 3 y Anuar agrandó la renta en el marcador al borde del descanso. Sin embargo, el Bisontes reaccionó y entró en el choque con un tanto de Chema. A falta de 11 minutos, el encuentro se detuvo momentáneamente debido a una vía de agua que se produjo en la cubierta del pabellón polideportivo Guillermo Molina.

Un parón que no frenó la reacción del Bisontes. Chema anotó el segundo a falta de 10 minutos. En ese momento, el partido entró en un ritmo frenético y poco duró la alegría de los visitantes, pues un minuto después Anuar puso el tercero para el Ceutí. Acto seguido, We Casas anotó el cuarto tanto para los locales. No en vano, el Bisontes se aferró al partido con el gol de Peiró que puso el 4-3 en el electrónico. La emoción imperó en los últimos minutos de juego y Anuar certificó la victoria para el Ceutí en el último minuto de juego, culminando así su hat-trick particular.