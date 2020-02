Los Chiefs de Kansas City son los nuevos campeones de la NFL

Los Chiefs de Kansas City, con una remontada de 10 puntos en el cuarto periodo, liderada por el mariscal de campo Patrick Mahomes, vencieron esta noche (31-20) a los 49ers de San Francisco y se proclamaron campeones del Super Bowl LIV de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que se disputó en el Hard Rocks Stadium de Miami.

Mahomes, con dos pases de anotación en el cuarto periodo, se convirtió en el Jugador Más Valioso (MVP) del partido y en el héroe del triunfo de los Chiefs (13-4). La victoria permitió a los Chiefs, campeones de la Conferencia Americana (AFC) y que jugaban su tercer Super Bowl, el primero desde el 1970, lograr el segundo título de campeones.

