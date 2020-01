La chispa copera del Rayo

«Llevamos unos días con demasiadas palmaditas en la espalda y eso, si no lo sabes interpretar, la experiencia me dice que te pasa factura». Lo avisaba Paco Jémez entre partido y partido, entre la eliminatoria de los dieciseisavos de final frente al Betis satisfactoriamente resuelta en los penaltis y el compromiso liguero frente al Extremadura, a priori asequible ya que los de Almendralejo eran penúltimos. No obstante, el nuevo tropiezo en Vallecas convierte el ascenso directo del Rayo en una utopía por los 12 puntos que le separan del Almería.

Los franjirrojos, como el Girona, afrontaban este ejercicio con el firme propósito de recuperar la categoría pérdida a las primeras de cambios, auxiliados por esas ayudas económicas que amortiguan la caída. Sin embargo, el equipo entrenado por Paco Jémez está justo en mitad de la tabla, a tiro de piedra de una victoria, eso sí, de la promoción.

Tres intensas rondas

El Rayo se ha aferrado a la Copa del Rey, con tres eliminatorias muy parejas. Los madrileños sudaron, y de qué manera, para superar al Tarazona, conjunto zaragozano de Tercera. Un gol en el descuento de la segunda parte de la prórroga les permitió cruzarse con el Barakaldo: a pesar del 0-2, la sentencia no llegó hasta el minuto 82. Hace seis días, ese intenso Rayo-Betis que tuvo de todo: del 1-0 al 1-2 y otro postrero tanto que abocó la resolución del cara a cara a los penaltis, que sonrieron a los locales.

Un escenario diferente

En esas recibe al Submarino. Los amarillos, a diferencia de hace siete días, cuando visitaron a un desganado Girona en un vacío Montilivi en medio de la borrasca, será recibido por un motivado Rayo en un estadio que suele volcarse con los suyos.

Hasta ahora, el particular técnico franjirrojo no se pronunciado sobre el Villarreal, más allá del tópico «es un buen equipo». Para su presidente, Raúl Martín Presa, el bombo le deparó «un regalo». El tope del Rayo en esta competición son las añejas semifinales de la temporada 1981/1982.

No obstante, el entrenador ya confirmó que alineará al joven cancerbero Miguel Ángel Morro (en vez de a Stole Dimitrievski) y al delantero Federico Piovaccari, en el que puede ser su despedida de Vallecas (saldrá en cuanto el club fiche a otro punta). Las bajas son el lateral izquierdo Antonio Luna y el central Emiliano Velázquez, ambos por lesión.