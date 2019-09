Chukwueze, titular con Nigeria en Ucrania

INTERNACIONAL. El extremo del Villarreal Samuel Chukwueze fue titular anoche en el amistoso que su selección absoluta, Nigeria, disputó en Dnipro frente a Ucrania. El joven futbolista de 20 años no se reincorporará hasta mañana jueves a los entrenamientos del Villarreal, por lo que Javier Calleja podría valorar darle descanso ante el Leganés dejándole fuera del once y apostando por la presencia de Ontiveros entre los once elegidos para el choque de la cuarta jornada de Liga en Butarque. Junto con Manu Morlanes, Chukwueze ha sido el único groguet presente en las fechas FIFA. R. D.