El ciclismo también viaja a Arabia Saudí

Dentro de la atracción masiva de grandes eventos deportivos que está llevando a cabo Arabia Saudí, el ciclismo no es una excepción. Después de acoger en las últimas fechas la Supercopa de España de fútbol, el Rally Dakar o una prueba del Circuito Europeo de golf, este martes ha arrancado la primera edición del Tour Saudí con victoria del portugués Rui Costa, excampeón del mundo, en una llegada con una rampa que dinamitó la llegada masiva.

