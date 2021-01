Ciclistas profesionales, a favor de la convivencia entre coches y bicis

Carlos Coloma, especialista en bicicleta de montaña que fue medalla de bronce en los Juegos de Río 2016, junto a los excorredores profesionales Roberto Heras y Luis Pasamontes, además del expiloto de F-1 Jaime Alguersuari y la joven promesa del ciclismo de montaña Rocío del Alba García, son los embajadores de la campaña 'Con(vivir)' que impulsa la plataforma catalana WITL (Where is the limit?) para concienciar a conductores de vehículos a motor y ciclistas sobre el respeto a fin de conseguir que bajen en las carreteras españolas y en las vías urbanas el número de atropellos y víctimas durante 2021.

"El principal objetivo de la iniciativa es salvar vidas, defender los derechos de los ciclistas y que exista tolerancia y una convivencia cívica entre los conductores y los que andamos en bici", explica el empresario barcelonés Antonio Gassó, máximo impulsor de la plataforma WITL. A esta iniciativa también se han unido los integrantes del conjunto profesional de ciclismo de montaña (aunque sean corredores de BTT los entrenamientos se realizan por carretera y con bicicleta de carretera) BH Templo Cafés, liderado por Carlos Coloma y Rocío del Alba, y del que forman parte David Valero y Pablo Rodríguez.

Campaña divulgativa

Según explica Coloma lo importante es "bajar el número de accidentes" en las carreteras a través de la campaña divulgativa. Así, cada mes uno de los embajadores del proyecto tratará de sensibilizar a conductores y chóferes profesionales de la fragilidad de los ciclistas a través de mensajes didáctivos audiovisuales.

El proyecto, asimismo, se apoya en una parte emocional, con testimonios directos que han conocido el drama de los peligros de la carretera como el ciclista paralímpico Juanjo Méndez; Andrés Contreras, superviviente del atropello masivo de cicloturistas en Oliva, con tres fallecidos y dos heridos; Jordi Diz, quien sufrió un gravísimo accidente de moto en 2007 y Jorge Orejón, triatleta adaptado que perdió la movilidad total del brazo derecho en grave percance de tráfico.