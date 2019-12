Cillessen, seria duda para el derbi contra el Levante

VALENCIA CF. El portero holandés del Valencia, Cilllessen, se retiró del entrenamiento por unas molestias en la espalda que le hacen ser duda para el derbi de mañana ante el Levante (18.30 horas). Jugadores que no disputaron el último encuentro como Garay, Kondogbia, Cheryshev y Diakhaby se ejercitaron con sus compañeros en una sesión marcada por la lluvia. No estuvieron en el entrenamiento Piccini, Kang In ni Guedes, los tres bajas segura ante el equipo de Paco López. EFE