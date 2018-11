La cima de los más modestos

El fútbol provincial tiene a sus equipos grandes y también a sus modestos. Precisamente, los más humildes también has escrito algunas de las páginas más brillantes del balompié castellonense. El club que ha competido durante más temporadas en Tercera sin haber podido alcanzar la Segunda B es el Benicarló. El conjunto del Baix Maestrat ascendió por primera vez a Tercera en 1965 tras ser segundo en Primera Regional. Los caduferos militaron en la categoría durante cinco campañas, siendo la más exitosa la 66/67, cuando completó el curso con un sexto puesto en la tabla.

En esa etapa los norteños compitieron de tú a tú con equipos como Castellón, Villarreal, Nàstic de Tarragona, Levante o Baleares. Sin embargo, una reestructuración dio por cerrada la etapa. En 1971 los rojillos recuperaron la categoría, pero solo la saborearon un año. Una década después, el Benicarló volvió a subir a Tercera y este éxito conllevó la etapa más duradera del club en esa categoría, ocho temporadas. En 1992 se produjo el último ascenso benicarlando, lo hizo como campeón, eso sí, su paso fue muy breve.

Proyecto de autor

El golfista Sergio García impulsó al Borriol a Tercera, categoría en la que compitió durante dos etapas, la primera de ellas se inició en el 2010 tras lograr el campeonato y el ascenso frente al Benlloch. Los rojillos se quedaron a un gol de jugar el play-off de ascenso a Segunda B en su debut y cuajaron buenas temporadas entre los grandes de la región. En el 2014, los de El Palmar descendieron, pero una brillante campaña en Preferente, manteniendo su condición de invictos, valió un supercampeonato que, tras caer en el play-off ante el Buñol, sirvió para volver a Tercera. La segunda etapa duró tres años, de los que todavía se recuerda un 4-0 al Castellón. La historia del club borriolense en la esta categoría cerró otro capítulo el curso pasado.

El fútbol es cambiante y si no que se lo digan al Betxí. El equipo de la Plana Baixa está en descenso a Segunda Regional, pero hace tres décadas presumía de jugar en Tercera. El conjunto betxinense ascendió en 1986 al imponerse al Vinaròs en una histórica promoción. Posteriormente, el equipo militó cinco cursos en la categoría siendo su mejor campaña la 1989/90, cuando fue sexto. Pero una reestructuración del campeonato le llevó de nuevo a Regional Preferente.

No tan lejana le queda la Tercera al Almazora, un equipo que en las dos últimas campañas compitió en ella después de lograr el ascenso en un duelo fratricida ante el Burriana. Los almazorenses también compitieron en Tercera División en las campañas 1990/91, con un quinto puesto, y 1991/92.

También dos fueron los cursos que estuvo el Benicasim en Tercera. Los rojiblancos ascendieron en el 2004 al imponerse en una liguilla al Alzira, Puzol y Acero. Sin embargo, tras evitar el descenso de forma agónica en su debut, el conjunto de la Torre de Sant Vicent bajó en su segunda incursión.

Historias para el recuerdo

Más efímero fue el paso de Segorbe y Els Ibarsos. Los del Alto Palancia ascendieron como supercampeones tras sucumbir ante el Almoradí. No obstante, los segorbinos no ofrecieron un nivel competitivo y fueron colistas. Actualmente no presentan equipo federado. Más romántica resultó la historia de Els Ibarsos, una pedanía de la Serra d’en Galceran de medio millar de habitantes, que vio a su equipo en Tercera División durante el ejercicio 1989/90.

Actualmente, más allá del Villarreal C, compite en Tercera el Roda. La entidad gualdinegra alcanzó su actual estatus el año pasado tras culminar su tercer ascenso consecutivo en Atzeneta d’Albaida. En su debut, el Roda cuajó una buena actuación, pero su proyecto, basado en recursos casi profesionales, se fundamenta en seguir creciendo ¿Será el Roda el próximo club de la provincia que compita en Segunda División B?