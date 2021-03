Cinéfilos, cínicos y el 'no-do'

Desde siempre, uno de los recursos cinematográficos más estéticos y complicados han sido las escenas retrospectivas, lo que en el invasor idioma de la pérfida Albion han bautizado como flashback, término adoptado por los cursis de aquí y que en suma supone desarmar la línea cronológica habitual de la película. Desconozco quién fue el precursor, pero tengo para mí que Quentin Tarantino es uno de sus más reconocidos exponentes, con idas y venidas temporales que mantienen en vilo al espectador hasta arranchar una secuencia final en la que convergen todas las narraciones anteriores. En esa línea, me pareció revolucionario el proceso que sigue Oren Uziel en la cinta Lago Shimmer, rompiendo con la exposición, nudo y desenlace del orden clásico para contar en orden inverso todos los acontecimientos.

Tal era mi barullo que cuando llegaron los títulos de crédito tuve que volver a ver el principio para aclararme, hasta comprender que aquel final devenía la génesis y no la consecuencia. Solo así aciertas a captar la historia en su globalidad.

Lejos de mi intención escribir hacia atrás cada semana y recuperar el tiempo y el espacio que he desperdiciado durante mi ausencia, aunque confieso cierta necesidad casi narcisista de compartir que no podemos olvidar cuestiones trascendentales pese al oropel del regreso a la Segunda A del Castellón. En el presente, nada más vívido, cruel y prioritario que la clasificación. Los dos últimos resultados y el fichaje de Jonatan Soriano merecen un reconocimiento y, sobre todo, nuestra confianza. Mas en el interín quedan temas pendientes, demasiadas dudas como para obviarlas por remoto que sea su origen. Pagar el abono sin poder ir a Castalia ya es suficiente auto de fe. Somos acreedores de la verdad, y los árboles de la perentoria necesidad deportiva no deben impedirnos ver el bosque de la realidad mercantil de la SAD.

Digo de la ampliación de capital aprobada en la última junta general. Que la convocatoria fuera virtual por cuestión sanitaria no es óbice para que se nos hurte también documentación, por la promesa de transparencia incumplida y por imperativo legal. La Liga de Fútbol Profesional obliga a contar con un capital mínimo de 4,3 millones en Segunda A, para lo que restan cubrir 1,9 millones que todavía no se han desembolsado, y menos los 5 aprobados en asamblea. Huelga decir que nadie va a invertir/arriesgar dinero alguno sin asegurarse el control de la sociedad. Ergo hay que fiarlo todo al actual consejo, que es como decir que todo depende de Vicente Montesinos, muchos de cuyos compañeros de viaje ya han demostrado cuál es su interés en la administración de la empresa sin haber informado por ello a los accionistas de sus nóminas.

Y vale que la LFP concede el plazo de un año para cumplir sus requisitos. Pero no suscita ninguna confianza esperar tanto, a riesgo de abrir la sospecha de que se sueña con bajar para evitar ese pago, porque el parche solo aplazaría el problema y no es cosa de jugar un año al ascenso y otro al descenso para no apoquinarlos. Las escenas retrospectivas de la gestión del Castellón siguen siendo una película de risa, cuando no de terror, de la que el partido con el Sabadell tan solo supone un prosélito no-do.