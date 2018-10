El clásico Barça-Madrid ya se juega en Twitter

El fútbol ha cambiado. Y con él, la manera de seguirlo. Hemos pasado del transistor pegado a la oreja, de las horas de Carrusel interminables y las tertulias post-partido al aquí y ahora. Ver fútbol ya no es solo verlo, sino comentarlo con el mundo, saber qué piensa Twitter y tratar de enviar el mensaje más creativo del momento. Internet se ha convertido en el mejor (o peor, según quién lo mire) aliado del fútbol moderno. En la ventana perfecta para crear estados de opinión sin la necesidad de una gran plataforma. Y ahora que se avecina uno de los clásicos más extraños y ajustados de los últimos tiempos, las mentes de los perfiles más ingeniosos de la red han empezado a echar cuentas sobre qué puede suceder el domingo en el Camp Nou. Y no hay quien los ponga de acuerdo.

Grandísima imagen del equipo sin Messi. ¿Resultado para el clásico? Yo no espero menos de 3 goles, eh. — Iniestazo (@Don_Iniestazo) 24 de octubre de 2018

Las tendencias de blancos y azulgranas han desestabilizado el status quo de la liga y se han llevado por delante cualquier pronóstico posible. Nadie se atreve a poner la mano en el fuego por su equipo, aunque el corazón, siempre débil, les hace apostar por los suyos. “Con el corazón te diría que el partido acabará 3 – 0, con la cabeza 2 – 1”, dice @Don_Iniestazo tras la victoria en Champions del Barça de Valverde (para él, cada vez más, el Barcelona de Arthur). A lo que @quillobarrios añade: “Creo que ganaran 2 -1 los azulgrana, aunque deseo equivocarme”. La victoria de los catalanes parece obvia entre culés y madridistas, aunque los hay que analizando fría y tácticamente el fútbol, apuestan por la igualada.

El Real Madrid se mantiene invictos en sus últimas cuatro visitas al Camp Nou, con un bagaje de dos triunfos y dos empates. pic.twitter.com/PsZaUyMaP7 — Real Gómez (@RealGomezRM) 26 de octubre de 2018

Ese es el caso de @albertortega, que se presenta como un negado para los pronósticos. Lo suyo es analizar el juego, las tendencias y los equipos. Y lo tiene claro: “Los clásicos se caracterizan por ser imprevisibles. Por eso apuesto por un partido con goles, pese a la mala racha del Real Madrid de cara a portería. Digamos un 2 -2”. Con la estadística en mano, @FranMartinez avala la apuesta de Albert. “Podría ser la primera vez en la historia que el Madrid puntúa en cuatro clásicos seguidos de Liga en el Camp Nou (1-2 en 2015/16, 1-1 en 2016/17, 2-2 en 2017/18 y éste), por lo que espero un encuentro vibrante y con goles, ya que hace 8 años que un equipo no se queda sin anotar en un clásico en Barcelona. Desde aquel 5-0 del Barça de Guardiola al Madrid de Mourinho, tanto culés como blancos han anotado en todos los clásicos ligueros en el feudo azulgrana”, argumenta.

#BarçaRealMadrid #ElClásico #LaLiga

Veo demasiada euforia por parte del barcelonismo, aunque todos tengamos ganas de golear al Madrid, no olvidemos que en los clásicos no importa como venga ambos equipos, es un partido que se juega desde el corazón.

Mañana a ganar! #ViscaBarca pic.twitter.com/5pusLrqXT7 — 🇪🇸💙♥️Viva El Barça♥️💙🇪🇸 (@VivaElBarca91) 27 de octubre de 2018

LAS DUDAS, LO DE MENOS

En lo que todos coinciden es que un clásico no entiende de dinámicas, y mucho menos de dudas; pues como dice @_futbolero_ “un Barça – Madrid es un partido diferente en el que no importa cómo lleguen los equipos”. El ambiente y la motivación que supone el enfrentamiento para jugadores y aficionados es el antídoto perfecto para las malas rachas. Y, siendo el fútbol un deporte tan emocional, @AlbertOrtega cree que el partido del domingo “es un momento fantástico para rehacerse”. Porque “el impulso que supondría una victoria para el club de la capital sería tremendo, de aquellos que relanzan una temporada (así que sí, podría salvar a Lopetegui, pero también terminar de hundirlo)”.

@GorkaErviti no puede estar más de acuerdo. “Es una oportunidad especial para que ambos equipos puedan disipar dudas y establecer un punto de inflexión. Para el Madrid, ganar al eterno rival sería un bálsamo. Para el Barça, poder hacer un buen partido sin Messi aportaría confianza suficiente para afrontar las semanas venideras”.

SIN MESSI NI CRISTIANO

Porque sí, una de claves del encuentro será la ausencia del astro argentino. Pero también la de Cristiano. Ambos han eclipsado la atención mediática y futbolística de los últimos clásicos y su ausencia estará presente en el Camp Nou. “La falta de las dos máximas estrellas de la última década hace que el clásico pierda expectación, pero es el momento idóneo para que otros asuman el papel de líder”, argumenta @albertotega, que tiene claro quién debe asumir ese rol en Barcelona. “Luis Suárez y Coutinho deben dar un paso al frente. El uruguayo tendrá que asumir responsabilidad mientras el brasileño se encarga de rellenar la 'zona Messi' -si finalmente Rafinha no juega- y aportar tanto el último pase como la amenaza al borde del área. Otra opción interesante sería colocar a Ousmane Dembélé en la banda derecha para que el francés sumase pegada, amenaza al espacio y velocidad al contragolpe”.

Nunca volveremos a verlos juntos en El Clásico. pic.twitter.com/9PgSQG3WoJ — Invictos (@InvictosSomos) 26 de octubre de 2018

La prueba de fuego para Arthur Melo llegará ante el Real Madrid y sin Messi, pero en los dos partidos más grandes que ha jugado hasta ahora (Wembley e Inter de Milán), el nivel ha sido extraordinario. Ha fluido con una facilidad tremenda.

Como explica el analista, “la baja de Messi es terrible para el Barcelona y una bendición para el Real Madrid”. Así lo confirman las estadísticas de Fran Martínez: “En el S.XXI, cuando Messi fue convocado, el Barcelona venció 8 de sus 18 partidos en el Camp Nou ante el Madrid. Cuando Messi no estuvo en la convocatoria, el equipo azulgrana no sumó ninguna victoria en seis encuentros. Datos que dejan constancia de la repercusión del argentino”. Aunque, si falla la estadística, buenos son el recuerdo y la fe. Y un madridista como @RealGomezRM no olvida que el último clásico sin Messi ni Cristiano terminó con victoria blanca tras un golazo de Baptista.

Visto lo visto y por cómo llega cada equipo, todo lo que no sea una manita el domingo ante el Madrid no se concibe. Es el momento de lograr un resultado que pase a la historia de los Clásicos. Lástima lo de Messi. — MORONCITO (@_Moroncito_) 24 de octubre de 2018



UN CLÁSICO SIEMPRE SERÁ UN CLÁSICO

Sin Leo y CR7 cualquiera diría que el partido del domingo no es más que un enfrentamiento liguero. Pero en Twitter quedaría en el olvido. Porque si en algo se parece el clásico a las redes es en que ambos desprenden emoción. Y no hay duda de que el encuentro del Camp Nou va a encender Internet. Lo va a hacer porque, como dice @Captain_Baul, “el clásico puede perder cartel, pero no emoción”. Y no hay nadie que se lo replique. @Don_Iniestazo recuerda que un Barça – Madrid siempre ha estado marcado por la ambición de conquistar el trono mundial, y que este no va a ser diferente, @quillobarrios lo resume con un “esencia = emoción” y @RealGomezRM no duda, “un clásico siempre será un clásico”.

Pase lo que pase, @_moroncito_, que cree que “no poder ver a Messi es tan pecado como ver a Cervantes cometer un error ortográfico”, recuerda que las risas estarán aseguradas. Porque “no podremos ver a Serresiete pidiendo penalti ante cualquier leve contacto pero al menos tendremos a Benzema y Luis Suárez para divertirnos mientras fallan diez ocasiones seguidas”.

Los jugadores que pueden debutar en el clásico Barça-Real Madrid pic.twitter.com/Cm2algDvcx — Jose (@Jose86597435) 26 de octubre de 2018

Más allá de las bromas, el fútbol y los banquillos terminaran por decidir un clásico en el que por primera vez en mucho tiempo los madridistas intentaran arrebatarle la posesión a los catalanes. “El equipo que tenga el balón siempre tendrá ventaja”, explica @_futbolero_. Y añade: “A ninguno de los dos equipos les conviene un partido loco de ida y vuelta, sobre todo al Barça, que está menos acostumbrado a ese tipo de encuentros.” De ahí a que la defensa sea una de las claves del clásico. Al menos para @Don_Iniestazo. “Ambos equipos llevan varias jornadas encajando y dejar la portería a cero será un factor importante. Ter Stegen llega en un momento imperial, y Courtois dejando algunas dudas Por otro lado, el Madrid arriba con la pegada justa, y no parece que en el clásico le den la vuelta al asunto”, sentencia el culé.

Primer Clásico con VAR: así les ha ido a Madrid y Barcelona https://t.co/vFuv80cVqC — Futbolazo (@Futbolazo) 27 de octubre de 2018



Pero @AlbertOrtega le replica.“Isco, Ceballos, Benzema, Marcelo, Ramos, Kroos, Modric...el RM tiene argumentos para plantarse en el césped del Camp Nou y dominar el partido a su antojo ante la baja del 10 celeste. Puede hacer mucho daño a unos Busquets y Piqué que no pasan por su mejor momento futbolístico”. En lo que todos coinciden es en la sentencia Julen que, como diría @_moroncito_, “tiene menos futuro que la carrera de Fraçois Gallardo”. El técnico madridista necesita un milagro para salvar su continuidad. Pero mientras eso sucede, Twitter apuesta por disfrutar del fútbol. Por disfrutar del clásico.