Un clásico sin superestrellas

El clásico de LaLiga tendrá un nuevo capítulo este domingo (16.15 horas), cuando el Barça de Valverde y el Madrid de Lopetegui, sumido en plena crisis y con un pie afuera del cargo, se vean las caras en el Camp Nou. Pero con una diferencia especial porque, casi 11 años después, no estarán ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. El 23 de diciembre del 2007 se disputó, en el Santiago Bernabéu, el último clásico liguero sin la presencia de ninguna de las dos superestrellas que han marcado el dominio en el fútbol mundial en el último decenio. Así se presenta la siempre atractiva cita --más allá de las destacadas ausencias-- sin las que son (Messi) y han sido (Cristiano Ronaldo) las dos grandes referencias de azulgrana y blancos.

El favorito 3 Superioridad del Madrid en el Camp Nou

El saldo de los últimos 10 clásicos en el Camp Nou pone en alerta a los culés, a pesar de que el momento futbolístico de ambos equipos es diametralmente opuesto. Aunque el Barcelona se presente al duelo como líder de la Liga y tras superar su primer examen de altura en la Champions sin Messi (el 2-0 ante el Inter, el pasado miércoles) y el Real Madrid fuera de plazas europeas y con la pitada de su afición fresca (el pasado martes, tras el 2-1 ante el Viktoria Plzen), los números en el feudo azulgrana minimizan las distancias: el Real Madrid domina en la última década con cuatro victorias, por tres del Barça y otros tantos empates.

Los goleadores 3 Benzema y Luis Suárez cogen el testigo

No hay duda de que los dos colosos del fútbol mundial, Messi y Cristiano Ronaldo, han sido los grandes protagonistas de los últimos clásicos entre el Barcelona y Real Madrid. No en vano son también los dos grandes anotadores de la historia de esta larga rivalidad en el fútbol español, con 26 tantos para el argentino y 18 para el astro portugués.

Sin ellos, Luis Suárez en el bando azulgrana y Karim Benzema en el madridista son los hombres llamados a coger el testigo el próximo domingo. En la plantilla actual del Barcelona, el uruguayo es quien más se acerca a Messi en goles ante el eterno rival con seis tantos en 10 partidos. El francés del Madrid suma nueve dianas en 26 encuentros, que le hacen poseer una media de un tanto cada 2,8 clásicos.

El relevo 3 Rafinha, elegido para cubrir la baja de Messi

Enfrentado al brete de decidir quién debía ocupar la plaza de Messi en el once, Valverde apostó ante el Inter por Rafinha... y ganó. Aleccionado por el entrenador, el hispanobrasileño hizo una lectura táctica del partido casi perfecta, asociándose bien en el ataque (solo falló tres de los 54 pases que dio), saltando a la presión en cada pérdida de balón y sumándose a la línea de medios cuando tocaba defender. Tuvo el buen tino de no intentar calzarse las botas del 10 y aportó, en cambio, un perfil nuevo al juego azulgrana. El gol coronó su meritoria actuación. No es nada aventurado pensar que cuando Valverde lo sustituyó en el minuto 72, estaba ya pensando en el domingo.

Las dudas 3 Un clásico en el peor momento del Madrid

A cuatro puntos de distancia de su eterno rival, con dudas sobre el futuro de su entrenador y pendiente de si Marcelo estará a tiempo después de que la retirada del brasileño ante el Viktoria Plzen por un golpe en el tobillo, el Madrid se juega en el clásico buena parte de una temporada, hasta ahora muy distinta de lo esperado el pasado verano.

Ni los resultados, tres derrotas (la última hace una semana en casa ante el Levante), dos empates y cuatro victorias en Liga, ni la imagen ante los checos hace dos días en la Champions pese a ganar, parecen las condiciones ideales para que los blancos inicien una remontada necesaria.

Las canteras 3 17 jugadores de ‘la Masia’ y ‘la Fábrica’

El duelo entre Barcelona y Real Madrid tendrá a 17 jugadores que viven la rivalidad desde las categorías inferiores. En la defensa, mayoría de canteranos blancos, con los porteros Casilla y Luca Zidane, además de Carvajal, Nacho y Reguilón. Piqué y Jordi Alba representan a los zagueros culés forjados en la Masia. En la medular domina el Barça, con Busquets, Sergi Roberto, Samper, Rafinha y Aleñá; solamente Marcos Llorente se formó en la Fábrica entre los medios blancos. Delante, el gran ausente, Messi, lidera la nómina de delanteros salidos de las categorías inferiores del Barcelona, que completa Munir. Otros dos canteranos en el ataque del Madrid: el repescado Mariano y Lucas Vázquez.

Las ausencias 3 Cinco bajas y una duda en el Camp Nou

Aunque Messi monopoliza toda la atención mediática por su tercera ausencia en un clásico —desde que debutó ante los blancos en el 2005 solo se había perdido dos—, la del argentino no será la única baja en el Camp Nou, donde Valverde continuará sin poder contar con dos de los centrales, Umtiti y Vermaelen.

En el Real Madrid está confirmada la ausencia del lateral diestro Carvajal —en la recta final de su recuperación de una lesión en el sóleo—, así como la del brasileño Vinicius —expulsado con el Castilla el pasado fin de semana—. La duda se centra en Marcelo, aunque todo apunta a que el golpe que recibió el martes ante el Viktoria en la Champions se ha quedado solo en un susto. El internacional canarinho pudo realizar ayer parte del entrenamiento con el Madrid y es optimista sobre su presencia el domingo.

La tecnología 3 Primer Barça-Madrid con el VAR

En una cita siempre casi siempre marcada por polémicas arbitrales, el uso del VAR por primera vez en un clásico minimizará los debates que suelen seguir a todo Barça-Madrid. Una gran ayuda para el murciano Sánchez Martínez, que pitará su segundo clásico tras el de la pasada campaña en el Bernabéu. Además del VAR, los aficionados que sigan el partido por TV podrán escuchar lo que suceda en el campo gracias a un novedoso sistema de sonido.