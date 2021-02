La clave de Garrido para que el Castellón se salve: "debemos ser un equipo fuerte mentalmente"

Juan Carlos Garrido analizó ayer el partido que mañana jugará su equipo contra el Fuenlabrada en Castalia. Habrá en juego algo más que tres puntos. Cara a cara dos conjuntos que se están desinflando en las últimas fechas y por eso no hace muchas semanas se vieron obligados a prescindir de sus primeros entrenadores.

El técnico valenciano del Castellón dijo ayer que «somos un equipo que lucha para mantener la categoría y debemos ser muy fuertes mentalmente, y debemos saber concentrarnos en lo que es nuestro trabajo; concentrarnos en competir bien en el campo, en tener intensidad, ambición por ganar, en hacer bien los mecanismos defensivos y ofensivos,… lo que depende de nosotros».



Todo para sumar los tres puntos tras los dos últimos traspiés frente al Almería y el Mirandés. Ahora llega el Fuenlabrada de José Luis Oltra. Aventura Garrido «un partido muy difícil» ante un rival que la pasada campaña estuvo a punto de disputar la fase de ascenso a Primera. «Hace dos semanas destituyó a su entrenador estando en mitad de la tabla y eso quiere decir que es un equipo hecho para altas cotas en la clasificación. Cuenta con mucha calidad en todas sus líneas», comentó.



Último fichaje / El técnico del Castellón reconoció que el esloveno Rene Krhin, último fichaje del conjunto de la capital de la Plana «es un jugador de alto nivel que puede jugar en la posición de mediocentro o de central, y eso quiere decir que nos puede ayudar en las dos posiciones. Se tiene que poner a tono lo antes posible y hay buena predisposición en él».



Sobre la ficha libre que tiene el Castellón, se le preguntó qué tipo de futbolista le gustaría que viniera en caso de poderse cerrar un último fichaje. No se mojó. «En caso de venir uno que sea porque es mejor de lo que tenemos en su demarcación», se limitó a decir el técnico Juan Carlos Garrido.



Confía en Mateu / El extremo zurdo Marc Mateu ha entrenado sin forzar a lo largo de la semana. El técnico dijo al respecto, y tras descartar a Juanto Ortuño, que con el ex del Numancia han sido «prudentes en los entrenamientos. Ha trabajado toda la semana para que esté bien y no recaiga. La semana pasada nos precipitamos y recayó ante el Mirandés. Confío y espero en que sí que estará».